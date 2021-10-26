CHP tezkereye "ret" oyu verecek

CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye 'hayır' oyu verecek. Açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. Özel, Suriye-Irak tezkeresine CHP'nin 'hayır' diyeceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha sonra partisinin meclis grup toplantısındaki konuşmasında "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye, başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, tezkere oylamasında somut tutumlarınınnasıl olacağına ilişkin ise net bir açıklama yapmadı, ancak hükümete yönelttiği eleştirilerle "hayır" oyu vereceklerine işaret etti.

"Neden iki yıl uzatılıyor"

Hükümetin tezkere süresini uzatmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki gruplara bilgi verirsin. Bürokratlar gitsinler grup başkanvekillerinin veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip 'Efendim biz bu tezkereye şu şu şu şu gerekçelerle geçiriyoruz dolayısıyla burada bizim milli çıkarlarımız var' deselerdi... Ama şimdi torba tezkere dönemi başladı, her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna 'evet' deyin. Niye kardeşim hangi gerekçeyle kardeşim? Biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız?" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Tezkerelerin bir yıl yerine iki yıl uzatılmak istenmesini de sorgulayan CHP Genel Başkanı, "Şimdi iki yıl, niçin iki yıl bilen var mı? Bu işle ilgilenenler de bilmiyorlar, gazeteciler de bilmiyorlar, akademik dünya da bilmiyor. Neden iki yıl? Niye iki yıl? Ben iki yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim?" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Suriye ile barışacağız"

Suriye ile kavga ve çatışma istemediklerini dile getiren Kılıçardoğlu, "Biz iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz diyoruz, davulla zurna ile göndereceğiz diyoruz, huzur içinde göndereceğiz diyoruz. Kavga olmayacak barış olacak, diyoruz. Suriye'de savaş değil, Suriye ile barışacağız. Büyükelçilikleri açacağız kardeşim. Daha fazla mülteci istemiyoruz. Bunu öngören bütün düzenlemelere karşıyız. Hiçbir askerimizin, polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Suriye'de askerimiz ve polisimiz gitti mücadele ediyor, ne mücadelesi kardeşim, barış varken neden kavga?" dedi.

"Barış varken neden kavga?" diyen Kılıçdaroğlu, eleştirilerini "33 askerimiz şehit edilirken sen ne yaptın? Koşa koşa Putin'in ayağına gittin! Niye bizim askerimiz şehit olsun? TÜGVA'cılar komando marşı söylüyor. Gönder kardeşim o zaman onları Suriye'ye. Oradaki komutanları da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin hiçbir evladımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Niye yapıyorsunuz siz bunu hangi gerekçeyle yapıyorsunuz?" şeklinde sürdürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grubu'ndan hükümete 14 soru

CHP Meclis Grubu, Suriye-Irak Tezkeresi konusunda, "Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan iki yılı kapsıyor?" sorusunun yanıtlanmasını istedi. CHP, son tezkere ile öncekileri kıyaslayarak hükümete 14 soru sordu.

CHP Grubu, tezkere için hangi Suriye politikasının yürütüldüğünü, son tezkerede yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne olduğu, İdlib'teki terör unsurlarının ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı, İdlib çevresinde kurulan gözlem kulelerine ne olduğu, 33 askerin ölümüne neden olan Rusya'ya nasıl bir karşılık verildiği, Suriye'de Türk askerlerinin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD'linin neden serbest bırakıldığı gibi sorular yöneltti.

DW,ANKA/TY,HS

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