 CHP Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak | TÜRKİYE | DW | 25.04.2019

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TÜRKİYE

CHP Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak. CHP'li Özkoç, Soylu'nun "halkı kin ve nefrete teşvik eden" açıklamalarının gerekçe gösterileceğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak.

Partisi adına bu girişimde bulunacak olan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Soylu hem Kılıçdaroğlu'na saldırı öncesinde hem de sonrasında halkı kin ve nefrete teşvik eden açıklamalar yapmıştır. Açıklamaları suç niteliğindedir" dedi.

"Yargıyı işletmeye kararlıyız"

Özkoç, suç duyurusundan nasıl bir sonuç çıkabileceğine dair beklentisini ise "Biz, yasaların bağımsız olarak işletilmesinden yanayız. Birileri hâkim, savcı değiştirir, baskı yapar, sonuç almamızı engellemeye çalışır... Ama biz sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Yargıyı işletmeye kararlıyız” sözleriyle ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Soylu, CHP'nin suç duyurusuna gerekçe gösterdiği açıklamasını Haziran 2018'de Esenler'de yapmıştı. Bakan Soylu, "CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokolde kabul edilmeyeceği" yönündeki iddialarla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. 'CHP İl Başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' dedim. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız" demişti.

Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırı sonrası yaptığı açıklamalara da tepki gösteren CHP, İçişleri Bakanı'nın istifasını istemişti.

DW/HK,CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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