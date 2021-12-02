CHP Mersin'den acil seçim çağrısı yapacak

CHP, Türk Lirası'nın (TL) dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından"acil erken seçim" çağrısını meydanlara taşımaya hazırlanıyor. Gerçekleştireceği mitingler serisine 4 Aralık'ta Mersin'den başlayacak olan CHP, mitinge yönelik olası engellemelere karşı da hazırlığını yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Meydan engeli dışında başka bir engel yok şimdilik. Nereden gelirse gelsin provokasyon çabalarına karşı gereken tedbiri alıyoruz. Protesto hakkımız anayasaldır. Kimse bizim toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı, protestomuzu engelleyemez" diye konuştu.

CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, DW Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye Mersin mitingiyle ilgili hazırlıklarını ve hedeflerini anlattı. "İktidara ve küçük ortağına erken seçim çağrısı yapacağız" diyen Salıcı, bu çağrıyı halkla birlikte yapmayı ve halkla birlikteliği sürdürmek için mitinglere "Milletin Sesi" adını verdiklerini söyledi.

"Önce vatandaşlar konuşacak"

Salıcı'nın verdiği bilgiye göre Mersin'de 8 bin metrekarelik alanda yapılacak mitinge CHP'nin Mersin, Adana, Hatay, Maraş, Osmaniye, Niğde, Karaman ve Gaziantep örgütlerinin hepsi tam destek verecek. Miting için sadece CHP'lilere değil tüm halka davet ulaştırdıklarını söyleyen Salıcı, "Mitingte Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan önce vatandaşlar kürsüye çıkacak ve sorunlarını, beklentilerini dile getirecekler. Kılıçdaroğlu'ndan önce vatandaşlar konuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de görmediği bir kalabalık olacak" dedi.

CHP'nin miting yapmasına izin verilmeyen Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın ortalama 14 bin metrekare olduğuna gönderme yapan Salıcı, "O meydandan güçlü bir erken seçim çağrısı yayılmasından korktular, ama biz o meydanın kat be kat üstünde kalabalığı umudun meydanında toplayacağız. Halkla buluşacağımız yer umut meydanı" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nın AKP Genel Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldığını hatırlatan Salıcı, İçişleri Bakanlığının ana muhalefet partisi CHP liderine meydanı kapatmasının Türkiye'de yaşanan adaletsizliğin ve hukuksuzluğun göstergesi olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Mitingin ana temasını enflasyondan işsizliğe, asgari ücretten çiftçilerin yaşadığı sorunlara kadar ekonomideki sıkıntıların oluşturacağını anlatan Salıcı, sözlerini "Halkın sesi bugün kadar yandaş medya yüzünden bütünüyle duyulmadı. Biz bu yüzden doğrudan emekçiyle, üreticiyle, işçiyle, öğrenciyle buluşacağız. AKP-MHP iktidarının ülkeyi yönetemediğini gören halk, tıpkı bizim gibi erken seçim istiyor. Mitinglerin bölge bölge devamı gelecek ve o mitingler bitmeden sandık gelecek. 2022 bitmeden seçim olmak zorunda" diye sürdürdü.

"Gündemi değiştiremeyecekler"

Meydan engelinden sonra mitingin de provokasyona kurban gideceğine dair değerlendirmeleri nasıl karşıladıklarına ilişkin soruları da yanıtayan Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gündemini değiştirmek gibi bir çabaları olabilir. Nereden gelirse gelsin, provokasyon çabalarına karşı gereken tedbiri alıyoruz. Türkiye'de siyaseti sertleştirmenin, -bakın daha neler olacak- diye parmak sallamanın kimseye faydası yok. Türkiye bir ekonomik kaosun içindedir. Bu kaostan kurtulmaya çalışmak hepimizin hakkıdır. Protesto hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Kimse anayasal hakkımızı engelleyemez. Biz, gelmesi muhtemel yasakları değil gelmesi elzem olan erken seçimi konuşmayı tercih ediyoruz. Öyle de olacak."

Mitinge, İYİ Parti başta olmak üzere tüm Millet İttifakı'nın da gönülden destek vereceğini umduklarını söyleyen Salıcı, "Henüz Millet İttifakı olarak ortak bir miting planı yapmadık. Zaten İYİ Parti lideri Meral Akşener de Denizli'den başladı mitinglerine. Artık herkes sahada. Ve herkes seçim istiyor. Tüm muhalefetin sesi mitinglerden Türkiye'ye yayılacak. İktidar da bu sesi duymak durumunda kalacak" dedi.

CHP, Mersin mitinginde sadece CHP ve Türk bayrağının kullanılmasına izin verecek. Mitingin Türkiye'de barış ve kardeşliğin kurulmasına da hizmet etmesini amaçladıklarını belirten CHP yönetimi, ikinci bölgesel mitingini mevsim koşullarına göre yeni yılda belirleyecek.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe