CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Bay Kemal" hamlesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Bay Kemal" ifadesini sahiplendi. "Bay Kemal" olabilmek için gereken özellikleri sayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Sen kim, Bay Kemal kim?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen Milletin Sesi Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hitaben kullandığı "Bay Kemal" ifadesini sahiplendi.

Erdoğan'a seslenen CHP lideri, "Yahu Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın, Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal olmak için beş cent, 1 milyon dolar para bulur muyum diye Körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın. Bu ülkenin itibarını koruyacaksın. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi düşleyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın-erkek eşitliğini savunacaksın. Ve Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Sen kim, Bay Kemal kim?" diye ekledi.

CHP Genel Başkanı, Balıkesir'deki konuşmasının bu bölümünün videosunu "Bay Kemal" notuyla Twitter hesabında yayınladı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Twitter ve Instagram hesaplarının biyografi kısmına "Bay Kemal" yazdı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, konuyla ilgili DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Zaten 2018’den bir biz bunu kullanıyorduk. İlk kez, referandum sürecinde bir kadının 'Kurtar bizi, Bay Kemal" demesiyle gündeme gelmişti" dedi. Geçen hafta karar aldıklarını söyleyen Özkan "Dünkü mitingde de Genel Başkan, 'Bay Kemal nedir, karşılığı nedir' diye açıkladı. Hemen sonrasında da bio’ya ekledik. Tayyip Erdoğan’ın aklından hiç çıkmaması için oraya koymaya karar verdik. Kararı Genel Başkan bizzat kendi verdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmalarda Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken genellikle "Bay Kemal" tabirini kullanıyor.

DW/CÖ,EC