CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı

Başörtüsü konusunu Türkiye'nin "yaralarından biri" olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hakkı yasal güvence altına almak için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından Pazartesi akşamı paylaştığı videoda, "Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar hep bizi geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme, aslında tam da bu" diyen Kılıçdaroğlu, "Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet, yaraları kapatacak ki millet olarak dünyayla rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım; huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım" ifadesini kullandı.

"Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrenseller hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bakalım Saray'ın tutumu ne olacak?"

CHP lideri, "Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu, eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaraları kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım, bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum" diye ekledi.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu'ndan destek

Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan destek geldi.

Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayarak yeniden paylaşan Davutoğlu, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum" dedi.

Aynı şekilde Karamollaoğlu da "Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz" paylaşımında bulundu.

DW/CÖ,EC