  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: Erhan Ortac/Getty Images
PolitikaTürkiye

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı

13 dakika önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, başörtüsü hakkını yasal güvence altına almak için Meclis'e kanun teklifi sunacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'na Gelecek ve Saadet partilerinden destek geldi.

https://www.dw.com/tr/chp-lideri-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flundan-ba%C5%9F%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%C4%B1/a-63325408

Başörtüsü konusunu Türkiye'nin "yaralarından biri" olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hakkı yasal güvence altına almak için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından Pazartesi akşamı paylaştığı videoda, "Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar hep bizi geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme, aslında tam da bu" diyen Kılıçdaroğlu, "Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet, yaraları kapatacak ki millet olarak dünyayla rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım; huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım" ifadesini kullandı.

"Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrenseller hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bakalım Saray'ın tutumu ne olacak?"

CHP lideri, "Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu, eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaraları kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım, bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum" diye ekledi.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu'ndan destek

Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan destek geldi.

Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayarak yeniden paylaşan Davutoğlu, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum" dedi.

Aynı şekilde Karamollaoğlu da "Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz" paylaşımında bulundu.

DW/CÖ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DP lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan.

Altılı masadan "hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" mesajı

Altılı masadan "hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" mesajı

Ortak aday konusu ile CHP ve İYİ Parti arasında görüş ayrılıkları bulunduğu yönündeki tartışmaların gölgesinde gerçekleşen altılı masa toplantısında "hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" mesajı verildi.
Politika
20 saat önce

CHP'nin seçim kanunu başvurusuna AYM’den ret

CHP'nin seçim kanunu başvurusuna AYM’den ret

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanını propaganda yasağından muaf tutan Seçim Kanununun bazı maddelerinin iptali istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu reddetti.
Hukuk ve Adalet
28 Eylül 2022
Türkei - Vorsitzende der sechs Oppositionsparteien

Altılı masanın ortakları adaylık gerilimine nasıl bakıyor?

Altılı masanın ortakları adaylık gerilimine nasıl bakıyor?

Kılıçdaroğlu adaylık mesajını güçlendirirken, İYİ Parti'den Mansur Yavaş sesleri yükseliyor. DW Türkçe adaylık tartışmasına altılı masanın diğer üyelerinin nasıl baktığını sordu.
Politika
27 Eylül 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sezgin Baran Korkmaz

ABD’deki SBK davası bugün başlıyor

Yolsuzluk
38 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Basın meslek örgütleri, "dezenformasyon yasası"na karşı çıkıyor. Haziran ayında da Ankara'da protesto eylemi düzenlemişlerdi

Basın meslek örgütleri dezenformasyon yasasına tepkili

Basın meslek örgütleri dezenformasyon yasasına tepkili

Politika
15 saat önce

Almanya öncülüğünde İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Almanya öncülüğünde İran'a yeni yaptırım hazırlığı

İnsan Hakları
16 saat önce
Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci turu Lula da Silva ile Jair Bolsonaro arasında 30 Ekimde yapılacak.

Brezilya seçimleri ikinci turda belli olacak

Brezilya seçimleri ikinci turda belli olacak

Politika
19 saat önce
Özçapın Ailesi

Türkiye'den bir otizm hikâyesi: İmkânsızlıklarla mücadele

Türkiye'den bir otizm hikâyesi: İmkânsızlıklarla mücadele

İnsan Hakları
2 Ekim 2022

Suudi Arabistan’ın uluslararası yatırımları tehlikeli mi?

Suudi Arabistan’ın uluslararası yatırımları tehlikeli mi?

Politika
2 Ekim 2022
28 Eylül'de Tahran'daki bir gösteriden

Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli

Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli

Toplum
1 Ekim 2022
Ana sayfaya dön