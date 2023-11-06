CHP Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri sonuçlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için yapılan seçimler sonuçlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilileri tarafından başlatılan oy sayımı sürüyor.

PM asıl ve yedek üyelikleri ile YDK asıl ve yedek üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00'da tamamlandı. Aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu.

Özel'in listesinde kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için yapılan seçimler sonuçlandı.

Aday çokluğu nedeniyle oy sayımı 5,5 saat süren seçimde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "anahtar listesiyle" İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın "Denge ve Denetleme Listesi" listesi yarıştı.

CHP Tüzüğü'ne göre, 60 kişilik Parti Meclisi'nde yüzde 33 kadın, yüzde 20 genç kotası bulunuyor. CHP PM kadın ve gençlik kotaları da hesaplanarak oluşuyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in yine Bilim Kültür Sanat Platformu için aday gösterdiği 12 kişi arasından, cinsiyet kotasına uyularak seçilen 8 isim de PM'nin 60 kişilik üyesi arasında yer alacak.

Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oyu Özel'in anahtar listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Özbek ve Özgür Karabat aldı. İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü isim oldu.

Oylamada en yüksek oy alan 80 isim şöyle: "Gökan Zeybek (648), Özgür Karabat (643), Bedirhan Berk Doğru (633), Ozan Işık (606), Deniz Yücel (596), Gamze Taşcıer (589), Murat Bakan (582), Suat Özçağdaş (576), Cem Aydın (574), Baki Aydöner (555), Ensar Aytekin (554), M. Gül Çiftçi Binici (542), Selin Sayek Böke (541), Canan Taşer (528), Pınar Uzun Okakın (521), Mahir Yüksel (518), Erhan Adem (516), Burhanettin Bulut (501), Ecevit Keleş (501), Ali Abbas Ertürk (499), Hikmet Erbilgin (492), Ali Haydar Fırat (489), Bülent Nuri Çavuşoğlu (484), Hüseyin Yaşar (467), Berker Esen (466), Ulaş Karasu (463), Müslim Sarı (462), Deniz Yavuzyılmaz (461), Zeliha Aksaz Şahbaz (459), Özgür Ceylan (455), Hikmet Yalım Halıcı (447), Erbil Aydınlık (444), Sevgi Kılıç (440), Yalçın Görgöz (434), Orhan Sarıbal (434), Turgay Özcan (422), Melisa Uğraş (421), Mehmet Tüm (416), Ali Haydar Hakverdi (415), Mehmet Necati Yağcı (408), Sinem Kırçiçek (407), Mustafa Sezgin Tanrıkulu (406), İsmail Atakan Ünver (389), Semra Dinçer (388), Nevaf Bilek (383), Hüseyin Can Güner (383), Ahmet Hakan Uyanık (376), Bora Terzi (374), Ertan Akbaba (371), Dursun Bulut (363), Oğuz Kaan Salıcı (363), Şengül Yeşildal (360), Emin Umut Dikili (358), Eylem Ertuğ Ertuğrul (356), Sinan Adıyaman (355), Mustafa Adıgüzel (349), Erdal Aksünger (345), Murat Çan (342), Veli Özdemir (325), Necdet Saraç (321), Nazan Güneysu (320), Koza Yardımcı (318), Barış Bektaş (318), Devrim Barış Çelik (312), Aylin Nazlıaka (305), Atila Şahin (301), Saniye Barut (296), Mehmet Alkın Denizaslanı (296), Berhan Şimşek (287), Uğurcan İrak (279), Aykut Erdoğdu (267), Ali Türen Öztürk (264), Mahmut Tanal (261), Gonca Yeldağ Orhan (259), Ediz Ün (258), Cumhur Uzun (255), Armağan Akyüz (254), Hakkı Aydos (253), Gizem Coşkun (252), Uğur Şevran (247), Gaye Usluer (244)"

Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden PM'ye girenler

Genel Başkan Özgür Özel'in aday gösterdiği 12 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden en yüksek oyu alan 8 kişi ise şu şekilde: Yankı Bağcıoğlu, Yalçın Karatepe, Volkan Demir, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Gülşah Deniz Atalar, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen.

Yüksek Disiplin Kurulu seçimi

Kurultayda 103 kişinin aday olduğu Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için alınan oylar da belli oldu. YDK’nın 15 asıl ve 8 yedek üyesi; cinsiyet kotası ve hukukçu olup olmadıklarına göre dağılım yapılarak belirlenecek. Aday olması halinde asıl üyelerin 8’i ile yedek üyelerin 4’ünün hukukçu olması gerekiyor. YDK seçimlerinde de yüzde 33'lük cinsiyet kotası uygulanacak.

Kurultayda YDK üyeliği için aday olanlardan en yüksek üç oyu Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkcı aldı.

Aday olan 103 kişi içerisinde en yüksek oyu alan ilk 30 kişinin isimleri ve aldıkları oylar şöyle: Ayça Akpek Şenay (626), Esin Fatma Temel (546), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (546), İsmail Emre Telci (539), Ekincan Aksoy (533), Özkan Tice (527), Aysemin Gülmez (524), Deniz Çakır (523), Süleyman Bülbül (522), Deniz Demiröz (521), Nurdan Yüceal (498), Turan Taşkın Özer (463),

Ali Balta (456), Özgür Sağlam (440), Remzi Kazmaz (304), Melih Tıraş (279), Cem Sultan Ermiş (277), Ebru Okay (255), Onur Tatar (253), Zuhal Mercan (248), Deniz Atar (238), İnan Savaş Yüksel (226), Subutay Özgür (217), Melike Yüksel (196), Evrim karakoz (190), Tayfun Ceyhan (189), Mehtap Yücel (188), Sertaç Eke (181), Ali Muhittin Tığlı (160), Yasemin Turan Özdemir (156)"

Özel: Parti içindeki demokrasiyi artırmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Parti Meclisi üyeleri için oyunu kullanırken sandık başında açıklamalarda bulundu. Özel "CHP'deki bu parti içi demokrasinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonrası süreçte, hem partimizdeki parti içi demokrasiyi artırmaya hem de Türkiye'ye örnek olmaya ve bundan sonraki süreçte; partimizin içindeki demokrasiyi Türkiye'ye yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"İki gün boyunca, CHP'nin bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Dün bir Genel Başkan'ın demokratik bir yarışla, çoklu bir yarışla değişebileceğini bütün Türkiye gördü. Bu, CHP açısından, Türkiye açısından çok önemli bir göstergeydi; demokrasi açısından" diyen Özel "Bugün de partiyi yönetecek kadroların; Disiplin Kurulu'nun ve Parti Meclisi'nin çarşaf listeyle isteyen herkesin aday olabildiği ve delegelerimizin özgür iradesi ile karar verdiği şekilde seçildiği bir seçimi yaşadık" dedi.

Özel "Bu ülkede, ülkeyi yöneten parti; genel başkanını ve yönetim kadrolarını yaptığı seçimi 1 buçuk saat içinde tamamlıyor. CHP'de bu seçim iki gün ve üzerinde tartışılarak, görüşülerek, uzun uzun karar verilerek ve her birisi için tek tek işaret konularak seçiliyor. Demokrasi bu demek" diye konuştu.

"Milletvekillerimiz burada, yöneticilerimiz burada. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese ve siz basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" diyen Özel "İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

"Erdoğan'ın stresini anlıyorum"

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesinin olup olmadığı ile ilgili soruya Özel, "Telefonla görüştük. Önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir de devir teslim törenini bir de bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün; kendisinin CHP Genel Başkanı olarak seçilmesi ile ilgili değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Özel, "Erdoğan, bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın içindeki stresi, Erdoğan'ın içindeki karabasanı anlıyorum. CHP'den endişe etmeye devam etsin" dedi.

ANKA / EC, BÖ

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