CHP, Kızılay'ın elindeki tüm çadırları satın almak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay'ın elindeki tüm çadırları satın alıp deprem bölgesine göndermek istediklerini söyledi.

Kızılay'ın depremzedelere yardım etmek isteyen Ahbap derneğine depremin üçüncü gününde iştirak şirketi Kızılay Tekstil A.Ş. aracılığıyla 46 milyon lira karşılığında 2 bin 50 adet çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir felaket gününde, yaşadığımız bir felaket ortamında, nasıl olur da Cumhuriyet'le yaşıt olan bir kurum, Cumhuriyet'in en değerli kurumlarından birisi olan Kızılay çadır satar, çadır ticareti yapar?" dedi.

CHP lideri, "Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum: Kardeşim, deponuzda kaç çadır varsa, eğer varsa, satılmadık kaç çadırınız kaldıysa, getirin kardeşim hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir?" diye ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: picture alliance/abaca/E. Aydin

Kızılay hakkında suç duyuruları

Eski Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Kızılay yönetimi hakkında, TCK'nın 220'nci maddesinde düzenlenen "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dönmez'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, "Elinde bulunan imkanları deprem anından itibaren depremzedeler için kullanmak zorunda olan Kızılay Derneği, deprem felaketinin ortaya çıkmasından sonra derhal ve aceleyle deprem bölgesine sevk etmek zorunda iken para karşılığı elindeki çadırları satmış ve tüzüğün zorunlu kıldığı görevleri zararları en aza indirmek ve tüzükteki amaca uygun olarak ve verimli bir şekilde kullanmamış, barınma sorununu hızla çözmek zorunluluğu varken elindeki stokta bulunan çadırları satmak suretiyle ve yurttaşlarımızın barınma ihtiyacı devam ederken depolarında çadırları bekleterek deprem felaketinden sonraki hareket tarzı itibariyle zincirleme bir çok sorumluluğu gerektirecek şekilde davranmıştır" denildi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de dün Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Kızılay'ı özünden koparıp ticarethaneye, AKP'giller'in yandaşlarının doluştuğu arpalık cennetine, rant kapısına dönüştürenler eninde sonunda yargılanacaklar" açıklamasını yapmıştı.

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