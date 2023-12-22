CHP, İYİ Parti ve DEM'de ince yerel seçim hesapları

DEM Parti eş genel başkanlarının gelecek hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmesi bekleniyor. İYİ Parti ile CHP arasındaki gerginlik ise tırmanabilir. Ankara'da yerel seçim pazarlıkları yoğunlaştı.

Yeni yıl yaklaşırken siyasi partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. İktidar kanadında AKP, MHP, Yeniden Refah ile HÜDA PAR arasındaki görüşme devam ederken nüfusun yoğun olduğu bölgeleri yöneten muhalefet, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yenilgiye uğramamak için yeni taktikler geliştirmeye çalışıyor.

Altılı masanın dağılması sonrası yerel seçimlerde başarı gösterip gösteremeyeceği tartışma konusu olan CHP, şu ana kadar en fazla seçim bölgesinde adayını açıklayan parti oldu. CHP, son iki Parti Meclisi toplantısında altı büyükşehir (İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Konya, Manisa) ve 12 ilde (Samsun ile Bolu, Bayburt, Nevşehir, Karaman, Gümüşhane, Elazığ, Çanakkale, Kırşehir, Bartın, Amasya, Ardahan, Kütahya) adaylarını belirledi.

Bu illerle birlikte CHP toplamda şimdiye kadar 352 seçim bölgesinde adayını açıkladı. Ancak bu adayların çoğu görevine zaten devam etmesi beklenen isimlerden oluşuyor. Bu isimlerin adaylıklarına dair parti içerisinde bir tartışma bulunmuyor. Açıklanan birçok yerde de AKP veya MHP'nin güçlü olduğu biliniyor. Buralarda kazanmayı değil, sadece "alınabilecek en yüksek oyu" hedefleyen CHP, bu nedenle AKP'nin güçlü olduğu yerlerde adaylarını erken açıkladı.

CHP'de gözlerin çevrildiği yerlerin başında İstanbul'un ilçeleri ile İzmir, Aydın, Antalya, Adana, Mersin gibi büyükşehirler geliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Özlem Çerçioğlu'nun adaylığında bir problem olmadığına CHP kurmaylarınca vurgu yapılıyor. Ancak İzmir'de mevcut Başkan Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmemesi ihtimal dahilinde. CHP, bu noktada yapılan anket çalışmalarının sonucunu bekleniyor. Parti kaynakları, analiz ve değerlendirmelerin "titiz" yapılması nedeniyle İzmir, Antalya, Adana gibi yerlerde çalışmaların uzadığını ifade ediyor. Adana ve Mersin'de ise DEM Parti ile yapılacak görüşmeler de aday belirlemede etkili olacak.

İlçe adaylarını İmamoğlu belirliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı, İstanbul ilçelerinin adaylarının belirlenmesinde etkili olacağı için ilk ilan edilenler arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Fatih ilçesinin adayı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Pendik ilçesinin adayı ise İBB CHP Grup Başkanvekili Süleyman Tarık Balyalı oldu. Her iki isim de İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşı. Pendik ve Fatih belediyelerini 2019 seçimlerinde AKP kazanmıştı. CHP'nin Pendik'te yüzde 42'ye yakın oyu olsa da ilçe belediyesini kazanmasına yetmiyor. Aynı şekilde Fatih'te de CHP'nin yüzde 36 oranında oyu bulunuyor.

Önümüzdeki hafta toplanacak Parti Meclisi'nde yine CHP'nin yönetiminde olmayan ilçe belediyelerinin açıklanması bekleniyor. Halihazırda CHP'de olan belediyelerin adayları ise daha sonraki haftaya bırakılabilir.

Gözler Esenyurt'ta: CHP ve DEM ne yapacak?

İstanbul'da gözlerin çevrildiği ilçe ise Esenyurt. İstanbul'da Kürt oylarının en güçlü olduğu ilçelerin başında gelen Esenyurt'un belediyesinde şu an CHP yönetimi var. Ancak 2019 seçimlerinde o zamanki adıyla HDP aday çıkarmadığı için CHP bu seçimleri kazanabildi. Esenyurt'ta 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti, yüzde 20'ye yakın oy aldı.Yani Kürt seçmen bu ilçede gücünü korumayı sürdürüyor.

DEM Parti, geçen hafta Türkiye genelinde 27 ilçede adayını açıkladı. Açıklanan ilçeler arasında İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli bulunuyor. Bu ilçelerdeki aday açıklaması CHP'ye "Buralarda güçlüyüz, bizi dikkate alın" mesajı olarak yorumlanıyor. CHP yönetimi özellikle Esenyurt'ta aday çıkarma kararını "Yapılacak müzakerelerde el yükseltme adımı" olarak görüyor. CHP'de Esenyurt'un DEM Parti'ye bırakılıp bırakılmaması yönünde alınmış bir karar yok. Şu an için ağırlıklı görüş Esenyurt'un bırakılmaması yönünde. CHP-DEM Parti arasındaki görüşmelerde bu konu netlik kazanacak.

Edinilen bilgiye göre DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, gelecek hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmayı planlıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti eş genel .aşkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Fotoğraf: DHA

Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyaretinin ardından "iade-i ziyaret" olarak planlanan görüşme sonrasında CHP ve DEM Parti heyetleri bir araya gelerek yerel seçim müzakerelerine başlayabilir. Bu görüşmelerin ana çerçevesiniİstanbul Büyükşehir'e verilecek destek oluşturacak. Görüşmelerde Adana, Mersin ve bu illerin bazı ilçelerinin de ele alınması bekleniyor.

İYİ Parti ile gergin süreç

Şimdiye dek 4 büyükşehir ve 8 il adayını açıklayan İYİ Parti ise istifalarla sarsılıyor. Aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda parti üyesi ile altı milletvekilinin istifa ettiği İYİ Parti çalkantılı günler geçiriyor. Genel Başkan Merak Akşener'in işbirliği yapılmayacağına dair açıklamalarında Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alması da CHP'de tepkiyle karşılanıyor.

İYİ Parti'de "İmamoğlu-Yavaş" krizi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bu konudaki soru üzerine "İYİ Parti'nin içerisinde birtakım sorunlar, sıkıntılar varsa bunun sebepleri ve kaynaklarını araştırma konusunda yine kendilerine, kendi teşkilatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum" sözleriyle tartışmalara dahil oldu.

İYİ Parti'nin seçim kampanyasında CHP'ye yönelik sert söyleminin ise süreceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre CHP ve İYİ Parti arasında olası bir kriz de 2019'da kazanılan ilçelere dair yaşanıyor. Son yerel seçimlerin yapıldığı 2019 yılında 19 ilçede İYİ Partili isimler Millet İttifakı olarak alınan destekle seçimleri kazandı. Bu 19 başkandan 3'ü zaman içinde AKP'ye geçti. Geriye kalan 16 isimden bazılarının ise CHP'ye geçmek istediği ve bu nedenle CHP'ye haber yolladığı öğrenildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinin Başkanı CHP'ye geçen ilk başkan oldu. CHP'ye geçmek isteyen altı civarındaki diğer başkanlara da CHP yönetiminin "iki parti arası gergin, şu aşamada bu yanlış anlaşılır" mesajı gönderdiği kaydediliyor. Ancak bu isimlerin de bir süre içerisinde CHP'ye geçebilecekleri belirtiliyor.

İYİ Parti yönetimi de bu başkanlardan bazılarına CHP'nin teklif götürdüğünü düşünüyor. Bu ilçelerde aday belirlenmesinde de iki parti arasındaki gerginlikleri artırabilir.

DEVA, Gelecek, Saadet ne yapacak?

DEVA Partisi de Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı ile birlikte 51 yerde adayını açıkladı. Parti, işbirliğine kapı kapatmıyor. CHP'de DEVA Partisi ile bir görüşmenin olabileceği belirtiliyor. Ancak bu görüşmelerin işbirliği çerçevesinde değil "destek talebi" çerçevesinde olması gerektiğine dair CHP'de görüşler var. CHP yönetiminin DEVA, Gelecek ya da Saadet Partisi'ne CHP'nin birinci ya da ikinci hatta üçüncü parti olduğu yerlerde dahi destek vermeyi düşünmediği kaydediliyor.

Saadet ve Gelecek Partisi arasında ise yerel seçim adaylarının belirlenmesi için ortak komisyon kuruldu. İki partinin birlikte adaylarını belirlemesi ve ilan etmesi bekleniyor. Bu partilerde de işbirliğine dair olumsuz bir görüş yok. CHP'den görüşme talebi gelmesi halinde görüşmenin yapılacağı belirtiliyor.

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