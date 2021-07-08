 CHP heyeti Sayıştay′a gidiyor | Türkiye | DW | 06.01.2022

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Türkiye

CHP heyeti Sayıştay'a gidiyor

Sayıştay Başkanı Metin Yener, Belediyeler Birliğinin denetlenmesi talebiyle kendisinden randevu isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a olumlu yanıt verdi. Torun, Yener’i saat 18.00’de makamında ziyaret edecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kamu kurumları arasında randevu krizinin yaşandığı bugünlerde Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleşecek. Sayıştay Başkanı Metin Yener, Türkiye Belediyeler Birliğinin denetlenmesini talep eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un randevu talebine olumlu yanıt verdi. DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre iki isim arasındaki görüşme bugün saat 18.00’de Sayıştay Başkanlığında gerçekleşirken görüşmeye CHP’li milletvekilleri Burhanettin Bulut, Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Sibel Özdemir ve Deniz Yavuzyılmaz da katılacak.

Seyit Torun, görüşmede başkanlığını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yürüttüğü Belediyeler Birliğine ilişkin şikayetlerini dile getirecek. Torun, muhalif belediyelere yardımda bulunmak yerine yurt dışındaki belediyelere yardım edildiğini ve CHP’li üyelerin toplantılara davet edilmediğini anlatırken birliğin kaynaklarının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelere aktardığını ifade edecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yardımların da araştırılmasını isteyecek olan Torun, kurumun Sayıştay tarafından denetlenmesini talep edecek.

Sayıştay’ın denetlenmesi için İçişleri Komisyonu’na önerge verdiklerini de açıklayan Torun, “Sayıştay, mutlaka ama mutlaka Belediyeler Birliği’ni denetlemeli. Gelir ve giderlerini göremiyoruz. Kuralsız kararlar alıyorlar. Kararların altında imzası olması gereken üyelerimiz, hiçbir toplantıya davet edilmedi, hiçbir karara imza atmadı. Bizim belediyelerimize yardım etmeyen birlik, yurtdışındaki belediyelere yardım ediyor. Bu işin asıl sorumlusu, Genel Sekreter Birol Ekici’dir. Bu isimler, göreceksiniz mutlaka yargılanacaklar” ifadesini kullanmıştı.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

 

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