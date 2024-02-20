CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı

CHP, adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini açıkladı.

CHP adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Savaş'ın adaylığının devam edeceği bildirildi.

CHP tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına kararı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

6 Şubat depremleri sırasında Hatay Belediye Başkanı olan Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara neden olmuştu. Depremlerin birinci yıl dönümünde, Hatay'da yapılan anma törenleri sırasında vatandaşlar Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine tepki göstermişti.

CHP tepkiler üzerine Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirilebileceği açıklaması yapmıştı.

Adaylığıyla ilgili tartışmalar başlayan Savaş’ın ismi, CHP’nin önceki gün Ankara'da düzenlediği31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı’nda okunmadı. Bu da Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirilebileceği yorumlarına neden oldu.

Lütfü Savaş'ın adaylığı yeniden görüşülecek To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Özel, Savaş'la görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi'nde Savaş ile görüştü. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de bulundu. Lütfü Savaş görüşmenin ardından açıklama yapmadan Genel Merkez’den ayrıldı. Daha sonra CHP'den yapılan açıklamada ise Savaş'ın adaylığının devam edeceği bildirildi.

Lütfü Savaş kimdir?

Esas mesleği tıp doktorluğu olan Lütfü Savaş, 2009 yılında AKP'den belediye başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Hatay'da belediye başkanlığı görevine başladı.

2014 yerel seçimlerinde AKP'den ayrılarak CHP'ye geçen Savaş CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Savaş, ikinci dönemde de seçimi kazandı ve 2019 yılında da yeniden CHP'den aday gösterilerek tekrar belediye başkanı seçildi.

CHP'nin kararı ile birlikte Savaş dördüncü kez Hatay'da belediye başkanlığına adaylığını koymuş oldu.

DW,DHA/BÖ,CÖ

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