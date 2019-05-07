CHP: Gerçek Türkiye ittifakını biz kuruyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)23 Haziran’da yenileme kararı aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine, 'demokrasiyi sandık darbesinden kurtarmak için' yeniden girme kararı aldı. Ekrem İmamoğlu ile girilecek seçimler için 'boykot' fikirleri kabul görmezken, 'halka demokrasi borçluyuz. Bir kere yendik, bir kere daha yeneriz' görüşü hakim geldi.

Sabah saatlerinde milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bir araya gelerek, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi üzerine izlenecek tavrı belirlemek üzere bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı toplantıdan sonra CHP kamuoyuna 'demokrasi ve özgürlük' başlıklı bir bildirge açıkladı.

Bildirgede, YSK’nın iptal kararı, 'bilerek, isteyerek bir hukuk cinayeti' olarak nitelendirilirken, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iptal karar veren YSK üyesi 7 hakim için 'çete ve iktidarın taşeronu' nitelemesi yaptı.

CHP lideri, kararı veren hakimlerin isimlerini de kamuoyuyla paylaşırken sözlerini, "Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra CHP’nin adayı değil, 16 milyon İstanbullu’nun adayıdır. Sorun belediye başkanlığı sorunu değil, sorun demokrasi, ahlak ve vicdan sorunudur. Demokrasi kazanacak, her şey çok güzel olacak" cümleleriyle bitirdi.

"Demokrasi sandık darbesinden kurtarılacak"

Sabah saatlerinde yapılan toplantıyla ilgili DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklar, mevcut durumu, 'büyük kırgınlık ve öfke var" şeklinde tanımladı. Aynı kaynaklar, YSK kararının bir darbe olduğunu ve seçimlere katılmama kararı alınması gerektiğini söyleyen milletvekilleri olduğunu, ancak çoğunluğun bu fikre katılmadığını vurguladı.

Toplantıya katılan bir Genel Merkez yöneticisi ise toplantıda, "Halka demokrasi borçluyuz. Bir kere yendik, tekrar yeneriz. Demokrasiyi bu sandık darbesinden kurtaracağız" görüşünün ağırlık kazandığı söyledi. Yetkili, "Bizim ittifakımız demokrasi ittifakı, demokrasiye inanmış herkesle bu barbarlığa uymadan, demokrasi içinde kalarak bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

Tüm vekiller İstanbul’da kamp kuracak

DW'ye bilgi veren bir PM üyesi ise, 23 Haziran’da yapılacak seçimin boykot edilmesi fikirlerinin fazla kabul görmediğini belirterek, "Türkiye Komünist Partisi, Saadet Partisi ve Demokratik Sol Parti’nin adayları çekilirken, boykot gibi bir karar söz konusu olamaz. Gerçek Türkiye ittifakını biz kuruyoruz. Seçimlere kadar 40 gün tüm vekillerimiz, avukatlarımız, İstanbul’da kamp kuracağız." dedi.

PKK lideri Öcalan’ın 8 yıl sonra avukatlarla görüştürülmesinin ve bunun YSK kararı günü açıklanmasının, AKP’nin her zaman denediği yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan CHP'li kaynak, "AKP, Öcalan üzerinden yürüyor. HDP tabanında bir sıkıntı yok" dedi.

"HDP tabanında sıkıntı yok"

Öztrak: Hangi partiya oy vermiş olursa olsun biz bütün seçmenlerin oylarına talibiz

YSK’nın iptal kararı ile Öcalan’ın tecritinin kısmen kaldırılarak avukatlarıyla görüştürülme kararının da konuşulduğu toplantıda, HDP tabanın ve yönetiminin demokrasi ittifakına katılımında ve desteğinde bir sıkıntı olmayacağı belirtildi.

PM bildirgesini açıklayan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DW Türkçe’nin Öcalan’la ilgili sorusuna, "Bu olay, AKP iktidarından her seçimde yaptığı şeylerin beklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Hangi partiya oy vermiş olursa olsun biz bütün seçmenlerin oylarına talibiz" yanıtını verdi.

Bildirgenin son paragrafında da benzer bir vurgu ile, "Türkiye’nin karşılaştığı bu yol ayrımında demokrasiye inanan, hak, hukuk ve adalet duygusunu içinde taşıyan, siyasi düşüncesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun, tüm yurttaşlarımıza elimizi uzatıyoruz" ifadesi yer aldı.

DW Türkçe’nin konuştuğu kaynaklar, Millet İttifakı’nın diğer üyesi İYİ Parti ile birlikte Saadet Partisi’nin de seçime girilmesi yönünde istekliği olduğunu belirttiler.

"Tüm seçimler yenilensin"

Demokrasi ve Özgürlükler Bildirgesi'nde, "Sandık kurullarında şaibe varsa, 16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir Seçim kurullarında bir hata varsa sorumlusu sadece ve sadece YSK’dır." dendi.

Aslı IŞIK

© Deutsche Welle Türkçe