CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin basın toplantısında 1 Mayıs'ın İstanbul Taksim'de kutlanmasına izin verilmeyeceğini açıklamasına tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında hükümetin Taksim Meydanı ile ilgili karanını sert sözlerle eleştirdi.

"31 Mart yerel seçimlerinin birinci partisi olarak açık çağrımızdır" diye seslenen Yücel, "Emekçilerin elini havada bırakmayın. Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'a açmaktan korkmayın" dedi. CHP sözcüsü, "Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

AKP'nin Taksim Meydanına "alerjisi" olduğunu ifade eden Yücel, "Taksim Meydanı AKP iktidarı için bir travma. Ne zaman bir topluluk Taksim Meydanında gösteri hakkını kullansa bunu kendi bütünlüklerine bir saldırı olarak görüyorlar. Taksim Meydanında toplanan herkes sanırsınız ki AKP iktidarını devirmeye yeminli. Oysa Taksim Meydanı hak arayan herkesin istediğinde çıkıp hakkını aradığı bir yer ve AKP de hak arayanların can güvenliğini sağlamak zorunda olan bir iktidar" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel hükümetin Taksim kararını eleştirdi. Fotoğraf: ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son grup toplantısında 1 Mayıs için açık çağrısını yaptığını kaydeden Yücel, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımızın kefaletinde 'İşçilerle birlikte bir kişinin bile burnu kanamadan, kanlı 1 Mayısların yasına, matemine yakışan bir şekilde Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerimiz için toplanacağız' dedik. Ve bugün beklenen açıklama geldi. Taksim Meydanı 1 Mayıs törenlerine kapatıldı. Taksimde 1 Mayıs töreni yapılırsa trafik aksarmış, Taksim 1 Mayıs'a uygun değilmiş, terör riski varmış. Buradan AKP hükümetine soruyoruz; Siz kararlarınızı terör örgütlerinin tehditlerine göre mi alıyorsunuz? Siz güvenlik önlem alamayacak ve işçisini, emekçisini koruyamayacak kadar aciz bir hükümet misiniz? Yoksa Türkiye'deki yasal sendikaları ve siyasi partileri terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Taksim'den neden bu kadar korkuyorsunuz? Genel Başkanımız sayın Özgür Özel İçişleri Bakanını arayarak Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi. 'Biz parti olarak teminat veriyoruz, sorunsuz geçecek' dedi. Peki biz CHP olarak bu güvenceyi verirken, yurt içindeki güvenlik teşkilatının en üst düzeyindeki ismi bu güvenceyi neden veremiyor?"

CHP sözcüsü Yücel'in açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs'ta TSİ 10.00'dan itibaren Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz" paylaşımı yaptı.

CHP lideri Özel İçişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek karara tepkisini dile getirmişti.

Özel telefon görüşmesinde, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda yapılmasının sembolik önemde olduğunu belirtmiş, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu ve gerekirse CHP üyelerinin de görev yapabileceğini aktarmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Taksim Meydanının 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını, "Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına mülkiyet hakkı, serbest ticaret hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü gibi diğer hak ve özgürlükler riske edilemez" sözleriyle savunmuştu.

DW/TY,BK

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