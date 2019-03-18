 Chemnitz′de Alaa S.‘e 9,5 yıl hapis cezası | ALMANYA | DW | 22.08.2019

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ALMANYA

Chemnitz'de Alaa S.‘e 9,5 yıl hapis cezası

Almanya'nın Chemnitz kentinde Daniel H. adlı kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olmaktan yargılanan Alaa S. suçlu bulunarak dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dresden - Prozess um tödliche Messerattacke von Chemnitz (picture-alliance/dpa/M. Rietschel)

Almanya'nın Chemnitz kentinde geçen yılın Ağustos ayında 35 yaşındaki Daniel H.‘yi bir sokak kavgası esnasında bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Suriyeli Alaa S., suçlu bulunarak dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Chemnitz Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada kararı açıklayan hakim, sanık Alaa S.‘in şu an firari olan Iraklı diğer zanlı ile birlikte tehlikeli adam yaralama ve kasıtsız adam öldürme suçunu işlediğine hükmetti. 

Mahkemenin güvenliği gerekçesi ile Dresden'de görülen davada hakim böylece savcılığın talep ettiği on yıl hapis cezasına yakın bir karar vermiş oldu. Alaa S.‘in avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduğunu ortaya koyan delillerin yetersiz olduğunu öne sürerek Alaa S. için beraat talep etmişti.

Alaa S.‘in avukatları temyize gidiyor

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan Alaa S.‘in avukatı Ricarda Lang, hukuki mücadeleye devam edeceklerini ve kararı temyize götüreceklerini ifade etti. Diğer savunma avukatı Frank Wilhelm de mahkeme heyetinin kararını, "yanlış" olarak değerlendirdi.

Ağustos 2018'de Chemnitz'de düzenlenen bir kent şenliği sırasında çıkan sokak kavgasında, Alaa S. ile şu an firari olan ve uluslararası çapta aranan Iraklı zanlının, 35 yaşındaki Daniel H.‘yi defalarca bıçakladıkları ve ikinci bir kişiyi de sırtından bıçaklayarak yaraladıkları iddia ediliyor.

Daniel H., olay yerinde hayatını kaybetmiş ve ardından Chemnitz kentinde haftalarca yabancı dümanı gösteriler düzenlenmişti. Aşırı sağcıların şiddet eylemlerine de sahne olan bu gösteriler uzun süre Almanya gündemini meşgul etmiş ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile Pegida hareketi söz konusu gösterileri kendi siyasi çıkarları için kullanmaya ve yönlendirmeye çalışmışlardı.

AFP, dpa / ET,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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