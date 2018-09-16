 Chemnitz olayında bir zanlı serbest bırakıldı | ALMANYA | DW | 18.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Chemnitz olayında bir zanlı serbest bırakıldı

Almanya’nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan iki şüpheliden biri serbest bırakıldı. Bir diğer şüpheli hala aranıyor.

Deutschland Chemnitz - Blumen am Tatort (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan iki zanlıdan biri serbest bırakıldı. Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un konuyla ilgili haberine göre Irak vatandaşı olan 22 yaşındaki şüphelinin avukatı Ulrich Dost-Roxin müvekkilinin serbest bırakıldığını duyurdu. Chemnitz Savcılığı da Iraklı şüphelinin serbest bırakıldığını doğruladı. Savcılık, mahkemenin olayda tutuklanan ikinci kişi olan 23 yaşındaki Suriyelinin serbest bırakılması talebini ise bugün verdiği kararla reddettiğini açıkladı.

Avukat Ulrich Dost-Roxin şahsi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada müvekkili Yousif A.'nın suç teşkil eden fiile karışmış olma ihtimalinin "savcılığın bir hayal ürünü" olduğunu ifade etti. Dost-Roxin "Müvekkilimi olaya iştirak etmekle suçlayan herhangi bir görgü tanığı yok. Tanıklar onu fotoğraflar üzerinden teşhis edemedi. Polis kurbanın kanının üzerinde olduğu bir bıçak buldu. Ancak üzerinde müvekkilimin parmak izi yok" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya iltica başvurularını yapmış Iraklı ve Suriyeli iki şüpheli, 26 Ağustos tarihinde 35 yaşındaki Küba kökenli Alman vatandaşı Daniel H.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürmek ve iki kişiyi de bıçakla ağır yaralamakla suçlanıyor. Olaya karıştığından şüphelenilen 22 yaşındaki bir Irak vatandaşı ise uluslararası arama kararı ile aranıyor. Savcılık, şüpheliler hakkında ortaklaşa hareket ederek adam öldürme suçlaması yöneltiyor.

Chemnitz'teki bu cinayet sonrası kentte sığınmacı ve göçmen karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

dpa,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yorum: Aşırı sağa karşı aktif mücadele şart

Chemnitz’te aşırı sağcıların neden olduğu olayların ardından özellikle sanat camiası, ırkçılığa karşı sağlam bir duruş sergiliyor. DW’den Gero Schließ, sadece tepki göstermenin yeterli olmayacağı görüşünde. (17.09.2018)  

Chemnitz’te yabancı düşmanı gruba tutuklama

Almanya’nın Chemnitz kentinde kimlik kontrolü yapmak isteyen ve bir İranlıyı yaralayan aşırı sağcı grubun üyeleri tutuklandı. (16.09.2018)  

Chemnitz’te “sürek avı” tartışmasında yeni iddia

Alman basında yer alan ve polis raporuna dayandırılan bir habere göre, aşırı sağcıların protesto düzenlediği Almanya’nın Chemnitz kentinde 100 kadar sağcı gösterici yabancıları kovaladı. (12.09.2018)  

Benzer içerik

Chemnitz Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz

Chemnitz’te yabancı düşmanı gruba tutuklama 16.09.2018

Almanya’nın Chemnitz kentinde kimlik kontrolü yapmak isteyen ve bir İranlıyı yaralayan aşırı sağcı grubun üyeleri tutuklandı.

Deutschland Tödlicher Streit in Köthen

Köthen’deki kavga ölümle sonuçlandı 09.09.2018

Almanya’nın Köthen kentinde iki grup arasında yaşanan tartışmada 22 yaşında bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti. İki Afgan vatandaşı gözaltına alınırken kentte Chemnitz'tekine benzer olaylardan endişe ediliyor.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

"Aşırı sağcılık bütün Almanya’nın sorunudur" 29.08.2018

Chemnitz olaylarıyla ilgili DW'nin sorularını yanıtlayan gazeteci Michel Friedman'a göre Nazi sloganları ve yabancılara yönelik şiddet toplumda geniş destek bulan demokrasi düşmanlığının sadece görünen kısmı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kunstaktion gegen Hetze und Gewalt (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Yorum: Aşırı sağa karşı aktif mücadele şart

Chemnitz’te aşırı sağcıların neden olduğu olayların ardından özellikle sanat camiası, ırkçılığa karşı sağlam bir duruş sergiliyor. DW’den Gero Schließ, sadece tepki göstermenin yeterli olmayacağı görüşünde. 

FOTO-GALERİ

default

Avrupa’nın en güzel saatleri

Kol saati ve akıllı telefon çağında artık kamuya açık alanlardaki saatlerin bir önemi kalmadı. Ancak birçoğu hala ayakta ve güzelliğini koruyor. İşte Avrupa’nın en güzel saatleri. 