 Charlie Hebdo′nun yöneticilerine ″Cumhurbaşkanına hakaret″ten iddianame | TÜRKİYE | DW | 27.03.2021

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TÜRKİYE

Charlie Hebdo'nun yöneticilerine "Cumhurbaşkanına hakaret"ten iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı kapak nedeniyle Charlie Hebdo’nun dört yöneticisi hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Frankreich Satirezeitschrift Charlie Hebdo

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı kapak nedeniyle derginin dört yöneticisi Alice Petit, Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent Sourisseau hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo dergisinin 28 Ekim 2020'deki sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir karikatür görseli üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlendiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçun yabancı ülkede Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde, Türk kanunlarının uygulanması gerektiği hatırlatılarak, derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları belirtildi.

"Basın ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanı yok"

İlgili evrakların tercümesi yapılarak şüphelilerin ifadelerinin alınması için Fransa yetkili makamlarına istinabe talebinde bulunulduğu kaydedilirken, söz konusu istinabe talebine cevap verip vermemek veya olumlu cevap verme tasarrufunun Fransa makamlarında olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürün "kaba, müstehcen, saldırgan, onur kırıcı ve haya duygularını incitmeyi amaçladığı" vurgulanarak, şöyle denildi: "Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in toplanan delillere göre, Cumhurbaşkanı'nın onur şeref ve saygınlığına saldırı ve hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları talep edilir."

İddianamede, şüphelilerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

RSF'ten kınama

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Charlie Hebdo hakkında Türkiye'de iddianame hazırlanmasını kınadı. Örgütten yapılan açıklamada, Türk yetkililerden 2014 Temmuzu'ndan bu yana en az 64 gazetecinin yargılanmasına neden olan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinin kaldırılması istendi.  

Tartışmalı karikatür

Charlie Hebdodergisinin kapağında yer alan karikatürde iç çamaşırlarıyla bir koltukta oturan Erdoğan'ın, yanında duran elinde bir tepsi içinde iki şarap kadehi bulunan tesettürlü bir kadının eteğini havaya kaldırdığı ve Erdoğan'ın "Ooo Peygamber" dediği görülüyordu. Erdoğan'ın eteği havaya kaldıran eliyle yaptığı işaret ise beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçıların işaretine benziyor. Karikatürün başlığında ise "Erdoğan özel yaşamda çok komiktir" ibaresi yer alıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü nedeniyle Charlie Hebdo yetkilileri hakkında soruşturma başlatmıştı. İletişim Başkanlığı da gereken "hukuki ve diplomatik adımların" atılacağını duyurmuştu.

Fransa hükümeti ise "Fransa gözdağı ve istikrarsızlaştırma girişimlerine boyun eğmeyecek, asla ilke ve değerlerinden vazgeçmeyecektir" açıklaması yapmıştı.

AFP,DHA,DW/BÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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