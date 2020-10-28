 Charlie Hebdo′nun Twitter hesabına erişim engeli | TÜRKİYE | DW | 02.11.2020

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TÜRKİYE

Charlie Hebdo'nun Twitter hesabına erişim engeli

Türkiye'de internet sayfasına beş yıl önce erişim engeli getirilen Charlie Hebdo'nun Twitter hesabı da Ankara 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile engellendi.

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Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun kapağında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karikatürüne yer vermesinin ardından, Türkiye'de derginin Twitter hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Ankara 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ekim 2020 tarih ve 2020/7094 sayılı kararı ile derginin Twitter hesabı, "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle erişime engellendi. Derginin Twitter hesabına erişimin engellendiğini siber hakları uzmanı Yaman Akdeniz sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz, "2015'ten beri websitesi erişime engelli ve sansürlü olan Fransız Charlie Hebdo dergisinin Twitter hesabına da erişim engellendi" ifadesini kullandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile derginin internet sayfasına da 2015 yılından bu yana Türkiye'de erişim sağlanamıyordu.

Charlie Hebdo'ya soruşturma açıldı

Charlie Hebdo'nun kapağındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin karikatür Türkiye'ye de tepkiyle karşılanmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta derginin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma" başlattığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da karikatüre ilişkin olarak "Fransa'da Peygamber Efendimizle ilgili çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürler şahsımı hedef aldığını duyduk. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Charlie Hebdo, Muhammed Peygamber çizimleriyle başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada tepkilere yol açmış, ifade özgürlüğünün sınırlarıyla ilgili yoğun tartışmalara neden olmuştu. 2015'te derginin Paris'teki bürosuna düzenlenen terör saldırısında 11 kişi yaşamını yitirmişti.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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