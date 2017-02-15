Cezayir'in eski devlet başkanı Buteflika öldü

Cezayir devlet televizyonu, eski Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Buteflika, 20 yıl boyunca ülkede iktidarda kalmış, 2019 yılında haftalar süren protesto gösterileri ve ordunun baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika, devlet başkanlığı görevini bıraktığından beri ülkenin batısındaki Zeralda kentinde yaşıyordu. El Hayet televizyonu Buteflika'nın Cuma akşamı yerel saatle 22.00'de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yıllardır sağlık sorunları yaşayan Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felcin ardından uzun süre kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Buteflika son olarak istifasını açıkladığı 2 Nisan 2019 tarihinde televizyon erkanlarında yer almıştı.

Buteflika'nın hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yapan Devlet Başkanı Abdulmecid Tebbun, selefi Buteflika'nın Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesindeki önemli rolünü hatırlattı. Buteflika'nın ölümü üzerine ülkede üç günlük yas ilan edilirken, bayraklar da yarıya indirildi.

Ancak diğer yandan Buteflika'nın yaşamını yitirmesinin halkta üzüntü yaratmadığı belirtiliyor. AFP'ye konuşan bir manav, Buteflika "takdiri hak etmiyor, çünkü bu ülke için hiçbir şey yapmadı" derken, bir telekomünikasyon şirketi çalışanı ise "uzun süre iktidarda kalmasına rağmen ülkede reformlar yapmayı başaramadı" diyor.

20 yıl iktidarda kaldı

1937'de Fas doğumlu Buteflika, 1999 ile 2019 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüttü. 1992 yılındaki seçimlerde Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) adayı olarak devlet başkanı seçilen Buteflika, 2004 ve 2009'da da seçimleri kazandı. Anayasayı değiştirerek, üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinin önünü açması tepkilere yol açtı. 2014 yılında da seçimleri kazanan Buteflika'nın bir kez daha aday olmak istemesi protesto gösterilerine neden oldu.

Buteflika 26 yaşında dışişleri bakanlığı görevine getirilmişti

İktidarı süresince yolsuzluk ve rüşvetin yayılması, petrol zengini ülkenin alt yapısının yetersizliği, işsizlik oranlarının yüksek olması halkta huzursuzluk yaratıyordu. Ancak birçok Cezayirli için güvenlik güçleri ile silahlı İslamcı gruplar arasındaki çatışmaları sona erdiren siyasetçi oldu. 1992 ile 2002 yılları arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında önemli bir rol oynayan Buteflika, 1962 yılında bağımsızlığını kazanan Cezayir'de daha 25 yaşındayken Spor ve Turizm Bakanlığı görevine getirildi. 26 yaşında ise Dışişleri Bakanı olarak atanan Buteflika 1979 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1980'li yılları sürgünde geçiren Buteflika 1999 yılında ülkesine geri dönerek, yeniden siyaset sahnesinde yer aldı.

AFP /JD, BÜ

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