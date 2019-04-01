 Cezayir Devlet Başkanı Buteflika istifa etti | DÜNYA | DW | 02.04.2019

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DÜNYA

Cezayir Devlet Başkanı Buteflika istifa etti

Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'nın haftalardır süren protestoların ardından bugünden geçerli olmak üzere istifa ettiği bildirildi.

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Cezayir’in resmi haber ajansı APS, Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın haftalardır süren protesto gösterilerinin ardından Salı günü istifa ettiğini duyurdu. Cezayir devlet televizyonu da, Buteflika’nın Anayasa Konseyi’ne “bugünden geçerli” olmak üzere istifa ettiğini bildirdiğini aktardı.

82 yaşındaki Buteflika’nın istifası, Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah’in, Buteflika’nın azledilmesi için anayasal sürecin derhal başlatılması talebinin ardından geldi.

20 yıldan bu yana iktidarda bulunan Buteflika, dün yaptığı açıklamada, 28 Nisan’da görevi bırakacağını bildirmişti. Buteflika’nın istifasını açıklamasına rağmen haftalardır ülkede süren protesto gösterileri bugün de devam etmişti.

Buteflika’nın istifa etmesinin ardından, başkent Cezayir’de onlarca insanın kararı kutlamak için toplandığı bildirildi.

Buteflika’nın istifa etmesiyle talebiyle başlayan protesto gösterileri haftalardır devam ediyordu. Buteflika, Nisan ayı ortasında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerini kitlesel gösteriler nedeniyle ertelemiş ve ülkede reformlar yapılacağını açıklamıştı. Ancak seçimlerin ertelenmesi nedeniyle Buteflika’nın da görev süresi uzamış, bu da protestolara yol açmıştı.

1999 yılından beri iktidarda olan Buteflika, 2013 yılında yaşadığı rahatsızlığın ardından hayatını tekerlekli sandalyede ve kamuoyundan uzak geçirmeye başlamıştı.

dpa,rtr/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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