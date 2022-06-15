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Sliivri Cezaevi
Sliivri CezaeviFotoğraf: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance
İnsan HaklarıTürkiye

Mahkumların elektrik faturaları için yeni adım

Eray Görgülü
2 saat önce

Yüksek tutarlardaki elektrik faturaları, mahkumları da zorlamaya başlayınca yaşanan sıkıntı Meclis gündemine geldi. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, cezaevlerinin ticarethane statüsünden çıkarılmasını istiyor.

https://www.dw.com/tr/cezaevlerinin-ticarethane-stat%C3%BCs%C3%BCnden-%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1lmas%C4%B1-talebi/a-62141868

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, cezaevlerinin ticarethane statüsünde değerlendirilmesinden dolayı yüksek tutarlardaki elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan mahkumların yaşadıkları sorunu gündemine aldı.

Cezaevlerinin cemevlerinde olduğu gibi ticarethane statüsünden çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na tavsiyede bulunma kararı alan Komisyon, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Aydınlatma dışındaki ihtiyaçlar için fatura kesiliyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, 27 Mayıs’ta Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki incelemelerini tamamladı. Raporda mahkumların elektrik faturalarına yönelik şikayetleri dikkat çekti.

Ceza İnfaz Kurumları yönetmeliği gereğince mahkumlar, aydınlatma dışındaki kişisel ihtiyaçlarına yönelik elektrik giderlerini kendileri karşılıyor. Bu doğrultuda mahkumlara elektrik faturası yansıtılıyor. Elektrik tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslara göre cezaevleri de "ticarethane abone grubu" kapsamında değerlendirildiği için mahkumlar konutlara göre daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor.

Aylık 124 TL elektrik faturası geldi

Mahkumların elektrik faturalarına ilişkin sıkıntısı raporu görüşmek üzere düzenlenen komisyon toplantısında da gündeme geldi.

Toplantıda söz alan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, cezaevlerinin ticarethane statüsünde değerlendirildiği için mahkumların çok daha fazla elektrik faturası ödemek zorunda olduğunu dile getirdi. HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan da kantinlerdeki aşırı pahalılığın yanı sıra elektrik faturalarının mahkumları daha da zorladığını belirtti. Bir mahkuma aylık 124 TL elektrik faturası geldiğini kaydeden Kurtulan, "Bu durumunun derhal çözülmesi hususunda Adalet Bakanlığı'na Komisyonumuzca tavsiyede bulunulması elzemdir" dedi.

Adalet Bakanı'ndan randevu istedik

Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu Başkanı AKP'li İbrahim Yurdunuseven ise cemevlerini ticarethane statüsünden çıkardıklarını hatırlatarak bu konuda yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Yaşanan sorunla ilgili DW Türkçe'nin sorusunu da yanıtlayan Yurdunuseven, bu konuda Adalet Bakanlığı'na yönelik bir tavsiye kararı aldıklarını, aynı zamanda Bakan Bekir Bozdağ'dan randevu talep ettiklerini aktardı.

Sliivri Cezaevi
Sliivri CezaeviFotoğraf: Mehmet Guzel/AP/picture alliance

İdare ve gözlem kurulları objektif değil iddiası

Rapora yansıyan şikayetlerden biri de mahkumlarla ilgili iyi hal kararı veren idare ve gözlem kurullarının objektif davranmadığı yönünde oldu. İyi halli olma koşullarının neredeyse imkansız hale geldiğini kaydeden mahkumlar, kurumda mahpuslarca ulaşma imkanı olmayan koşulların dahi mahpusların hanesine eksi puan olarak yazıldığını, iyi halli olabilmek için ulaşılması gereken 85 puana ulaşmanın mümkün olmadığını da ifade etti.

Kocaeli ceza infaz kurumlarını ziyaret eden heyette bulunan ve bu iddialarla ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan HDP'li Fatma Kurtulan da mahkumların bu şekilde ikinci kez cezalandırıldığını öne sürdü. Kurtulan, "İyi Hal Gözlem Kurulu dediğimiz kurul, siyasi saiklerle daha çok gözlem yaptığını ve değerlendirmeye tabi tuttukları için iyi hal statüsüne, durumuma tutukluların bazılarını koymuyor. Bu da daha çok siyasi mahpusları kapsıyor" şeklinde konuştu.

"Nakil talepleri karşılanmıyor"

Mahkumların rapora yansıyan bir diğer şikayet konusu ise mahkumların ailelerine yakın illere sevk taleplerinin sürekli reddedildiğine yönelik iddialar oldu. Fatma Kurtulan, bazı mahkumların ailelerinden neredeyse bin kilometre uzakta kaldığını ve buna gerekçe olarak ise güvenlik kaygılarının gösterildiğini belirtti. Kurtulan, "İnsanların ailelerinden bin kilometre kadar mesafede kalıyor olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Nakil taleplerinin çok fazla yoğunlaştığını ancak taleplerin karşılanmadığını kaydeden Kurtulan, "Gerekçe olarak yaptığımız tüm görüşmelerde daha çok güvenlik sorunu olduğu söyleniyor. Buna şöyle itirazımız var. Aileler gerçekten çocuğunu evladını, aylarca yıllarca göremeyenler var" dedi. Kurtulan, bu sıkıntının güvenlik sorunu diyerek geçiştirilemeyeceğini ve insan hakkı ihlali olduğunu savundu. Kurtulan, isteğe bağlı nakillerin bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Annesiyle kalan çocuğa yatak verilmiyor"

Bu arada TBMM Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, DW Türkçe'nin isteğe bağlı nakillerle ilgili yaşanan sorusunu da yanıtladı. Yurdunuseven, "Nakillerle ilgili de bazı sıkıntılar var, bunları için de bakanımızla görüşeceğiz. Aynı zamanda günlük yemek istihkakı ücretlerinin artırılması için de görüşmemiz olacak" diye konuştu.

Öte yandan cezaevinde annesi ile birlikte kalan çocuğa ayrı yatak verilmediği, bunun yanında verilen sütün miktarının da her geçen gün azaldığı da rapordaki tespitler arasında yer aldı.

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