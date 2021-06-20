Ceyhun: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri başlatıldı

Adı son haftalarda Sedat Peker videolarıyla gündeme gelen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan geldi. Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" diye konuştu.

Büyükelçi Ceyhun yaptığı açıklamada, "Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Halihazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizler de bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe konuyla ilgili Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Emniyet teşkilatı ile Viyana Eyalet Emniyet Teşkilatı'na yönelttiği sorulara cevap alamadı. Viyana Eyalet Emniyeti sözcülüğü, Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasına, ne zamandan beri ülkede kaldığına, tam olarak neyle suçlandığına, hangi ülkelerden hakkında yakalama kararı ve iade talebi bulunduğuna dair yöneltilen soruları cevaplamaya yanaşmadı ve söz konusu bilgileri ne doğrulayabileceği ne de yalanlayabileceğini belirtmekle yetindi.

Hakkında çok sayıda suçlama yapıldı

2020 yılının Aralık ayı başında Türkiye'yi terk ettiği bildirilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında Sedat Peker'in videolarıyla birlikte çok sayıda iddia ortaya atıldı. İş insanı Korkmaz'ın Türkiye'deki büyük şirketlerden borçlanan ve borcunu ödemekte zorlananları, kişi veya kişilerle birlikte organize şekilde tespit ederek ortaklık veya satın alınma yoluyla ele geçirdiği ileri sürüldü.

Son günlerde ise Sezgin Baran Korkmaz, Habertürk Televizyonu spikeri Veyis Ateş'in kendisini arayarak 10 milyon euro talep ettiğini ileri sürmüş, bunu doğruladığını savunduğu bir telefon kaydının kısa bir bölümünü bazı gazetecilerle paylaşmıştı. Veyis Ateş'in konuyla ilgili kendini aklayacağını iddia ettiği yayına telefonla katılan Sezgin Baran Korkmaz ise Ateş'in yalan söylediğini belirterek suçlamalarını tekrarlamıştı.

Peker: Soylu, Korkmaz'a "Yurt dışına çık" dedi

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "mal varlığı değerini aklama" suçlamasıyla hakkında dava açılan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü iddia etmiş, "5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Genel Müdür yardımcısı telefon açıyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Amerika'da aranan bir arkadaş… Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30 giriş, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman (Soylu) buna diyor ki 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, dosya var. Sen diyor yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak.' Yukarısı da Tayyip abi" demişti.

Peker, sözlerine "Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Çıkıyor" şeklinde devam etmişti.

DHA,DW/ ETO, EC

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