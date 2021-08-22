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CERN

CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire sözcüklerinin kısaltması.

Dünyanın en büyük parçacık laboratuvarı olan CERN Fransa-İsviçre sınırında yer alıyor. 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulan CERN'in bugün 21 tam üyesi bulunuyor. CERN, son yıllarda 'tanrı parçacığı' deneyiyle dikkatleri üzerine çekmişti. DW Türkçe'nin CERN ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Tim Berners-Lee: Bugün bildiğimiz anlamdaki interneti nasıl icat etti? 22.08.2021

O olmasaydı dünya bugün bildiğimizden çok farklı olurdu: Tim Berners-Lee, WWW'nin mucidi. Peki, İngilitere Kraliçesi tarafından şövalye ilan edildiğini biliyor muydunuz? Ya da Berners-Lee'nin hayatındaki en önemli buluşa Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi'nde (CERN) çalışırken imza attığına? Peki web'in orijinal kaynak kodunu 5,4 milyon dolara NFT olarak sattığını?

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı nedir? 26.09.2018

İsviçre'deki CERN araştırma merkezinde, yer altında 27 kilometre uzunluğundaki dünyanın en büyük elektromanyetik mıknatısı aynı zamanda evrenin ve varoluşun kaynağına ışık tutmayı hedefliyor. Peki, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı denilen bu mıknatıs nasıl çalışıyor?

CERN’de evrenin sırlarına yolculuk 29.11.2017

Higgs Bozonu,karanlık madde… Son yıllarda sık sık duyduğumuz bu kelimeler gerçekten ne anlama geliyor? Yanıtını Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de çalışan Türk bilim insanı Prof. Dr. Gökhan Ünel'den aldık. Ünel, ayrıca "Tanrının cezası parçacığın" nasıl "Tanrı Parçacığı'na" dönüştüğünü anlattı.

İnsanlığın verileri CERN’de depolanıyor 28.11.2017

CERN’de en önemli keşiflerin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın büyük bölümü süper iletken mıknatıslardan oluşuyor. Peki, süper iletken mıknatıs nedir? Neden soğuk olması gerekiyor? Deneylerde bir yılda üretilen 100 petabayt büyüklüğündeki veriler nerede depolanıyor? CERN serimizin ikinci bölümünde süper iletken mıknatıs testi tesisi ve veri bankasını ziyaret ediyoruz.

Tanrı Parçacığı'nın kontrol merkezi 27.11.2017

Higgs bozonu yani Tanrı Parçacığı gibi önemli bir keşfe imza atan CERN bilim insanları, karanlık madde, karanlık enerji gibi daha pek çok sırrın peşinde. Peki, CERN’deki bilim insanlarının nasıl bir çalışma hayatı var? Türkiye ile hangi alanlarda işbirliği yapılıyor? DW’den Başak Sezen ve Melis Yüksel CERN’ü ziyaret etti. CERN serimizin ilk bölümünde kontrol merkezine konuk oluyoruz.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

06.04.2015 - Alman basınından özetler 06.04.2015

Almanya’da mülteci yurdu olarak kullanılacak bir binanın kundaklanması, CERN deneyi, İran ile varılan nükleer uzlaşma ve Türkiye’nin Suriye sınırındaki kontrollerinin durumu basının konularını oluşturuyor.
Diese Simultionen von theoretischen Physikern zeigen, wie die Teilchenspuren aussehen wenn winzig kleine Schwarze Löcher im Detektor entstehen. Copyright: Cern

Fizikçiler 'karanlık maddenin' peşinde 06.04.2015

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin yeraltı parçacık hızlandırıcısı yenilendi ve proton çarpıştırma deneylerine başladı. Bilim insanları karanlık maddenin sırrını çözebilecekler mi?
A worker walks in the CERN's Large Hadron Collider (LHC) tunnel during maintenance works on July 19, 2013 in Meyrin, near Geneva. Tests at the world's biggest collider have provided the most exhaustive confirmation to date of the Standard Model, a four-decade-old conceptual framework for fundamental particles, CERN said. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Parçacık hızlandırıcısı tekrar çalıştı 05.04.2015

Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı modernize edilerek tekrar harekete geçirildi. Fizikçiler evrenin bilinmeyen yapı taşlarını ortaya çıkarmak için tekrar çalışmalara başladı.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über CERN verwendet werden*** CMS: Higgs boson decays to four muons This track is an example of simulated data modelled for the CMS detector on the Large Hadron Collider (LHC) at CERN, which will begin taking data in 2008. The Higgs boson is produced in the collision of two protons at 14 TeV and quickly decays into four muons, a type of heavy electron which is not absorbed by the detector. The tracks of the other products of the collision are shown by lines and the energy deposited in the detector is shown in blue. https://cdsweb.cern.ch/record/39444 © 1997 CERN

CERN evrenin oluşumunu araştırıyor 12.03.2015

'Tanrı parçacığı' olarak da nitelendirilen Higgs bozonunu keşfeden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) fizikçileri, ay sonunda yeniden deneylere başlayacaklarını bildirdi.
Die am Dienstag (15.05.2007) vom europäischen Hubble-Zentrum veröffentlichte Aufnahme zeigt einen Ring Dunkler Materie in einem fünf Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxienhaufen im Sternbild Fische. Die Verteilung der Dunklen Materie ist leuchtend blau dargestellt, da die rätselhafte Substanz unsichtbar ist. Ihre Verteilung wurde am Computer errechnet und über das Hubble-Foto gelegt. Mit der Aufnahme hat das Weltraumteleskop einen der bislang stärksten Beweise für die Existenz der mysteriösen Dunklen Materie im All geliefert. Dunkle Materie, deren Zusammensetzung völlig unbekannt ist, findet sich im Universum mindestens fünf mal häufiger als gewöhnliche Materie, aus der Sterne und Planeten aufgebaut sind. Sie lässt sich allerdings nicht direkt beobachten, sondern verrät sich nur durch ihre Schwerkraft. Foto: NASA, ESA, MJ. Jee and H. Ford (zu dpa 0538 vom 15.05.2007) ACHTUNG SPERRFRIST 15. Mai, 19.00 Uhr +++(c) dpa - Report+++

'Karanlık madde' aydınlanıyor 24.06.2014

Tüm zamanların en pahalı ve en ilginç deneyi İsviçre'deki CERN, 'karanlık madde'nin sırrını çözmede son aşamaya yaklaştı.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über CERN verwendet werden*** CMS collision events at 7 TeV: candidate ZZ to 4e Real CMS proton-proton collisions events in which 4 high energy electrons (red towers) are observed. The event shows characteristics expected from the decay of a Higgs boson but is also consistent with background Standard Model physics processes. Prepared for EPS HEP 2011 Conference. CMS-PHO-EVENTS-2011-008 -7 https://cdsweb.cern.ch/record/1378102 © 2011 CERN, for the benefit of the CMS Collaboration

'Tanrı parçacığı'nın varlığı kanıtlandı 14.03.2013

'Tanrı parçacığı' olarak da nitelendirilen Higgs bozonu ile kafalardaki soru işaretlerine son nokta konuldu. Fizikçiler yapılan çalışmaların, Higgs bozonunun varlığını kesinleştirdiğini açıkladı.
Atom symbol, on texture, partial graphic Symbolbild Radioaktivität Polonium

Einstein'ın teorisi sallanıyor 23.09.2011

Kıyamete kapı aralayacağı gerekçesiyle eleştirilen İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) uzmanları, 6 ay süren bir araştırma sonunda bilim dünyasında büyük ilgi uyandıran bir iddia ortaya attı.