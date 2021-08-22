Tanrı Parçacığı'nın kontrol merkezi

Higgs bozonu yani Tanrı Parçacığı gibi önemli bir keşfe imza atan CERN bilim insanları, karanlık madde, karanlık enerji gibi daha pek çok sırrın peşinde. Peki, CERN’deki bilim insanlarının nasıl bir çalışma hayatı var? Türkiye ile hangi alanlarda işbirliği yapılıyor? DW’den Başak Sezen ve Melis Yüksel CERN’ü ziyaret etti. CERN serimizin ilk bölümünde kontrol merkezine konuk oluyoruz.