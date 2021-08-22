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CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire sözcüklerinin kısaltması.
Dünyanın en büyük parçacık laboratuvarı olan CERN Fransa-İsviçre sınırında yer alıyor. 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulan CERN'in bugün 21 tam üyesi bulunuyor. CERN, son yıllarda 'tanrı parçacığı' deneyiyle dikkatleri üzerine çekmişti. DW Türkçe'nin CERN ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
O olmasaydı dünya bugün bildiğimizden çok farklı olurdu: Tim Berners-Lee, WWW'nin mucidi. Peki, İngilitere Kraliçesi tarafından şövalye ilan edildiğini biliyor muydunuz? Ya da Berners-Lee'nin hayatındaki en önemli buluşa Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi'nde (CERN) çalışırken imza attığına? Peki web'in orijinal kaynak kodunu 5,4 milyon dolara NFT olarak sattığını?
İsviçre'deki CERN araştırma merkezinde, yer altında 27 kilometre uzunluğundaki dünyanın en büyük elektromanyetik mıknatısı aynı zamanda evrenin ve varoluşun kaynağına ışık tutmayı hedefliyor. Peki, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı denilen bu mıknatıs nasıl çalışıyor?
Higgs Bozonu,karanlık madde… Son yıllarda sık sık duyduğumuz bu kelimeler gerçekten ne anlama geliyor? Yanıtını Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de çalışan Türk bilim insanı Prof. Dr. Gökhan Ünel'den aldık. Ünel, ayrıca "Tanrının cezası parçacığın" nasıl "Tanrı Parçacığı'na" dönüştüğünü anlattı.
CERN’de en önemli keşiflerin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın büyük bölümü süper iletken mıknatıslardan oluşuyor. Peki, süper iletken mıknatıs nedir? Neden soğuk olması gerekiyor? Deneylerde bir yılda üretilen 100 petabayt büyüklüğündeki veriler nerede depolanıyor? CERN serimizin ikinci bölümünde süper iletken mıknatıs testi tesisi ve veri bankasını ziyaret ediyoruz.
Higgs bozonu yani Tanrı Parçacığı gibi önemli bir keşfe imza atan CERN bilim insanları, karanlık madde, karanlık enerji gibi daha pek çok sırrın peşinde. Peki, CERN’deki bilim insanlarının nasıl bir çalışma hayatı var? Türkiye ile hangi alanlarda işbirliği yapılıyor? DW’den Başak Sezen ve Melis Yüksel CERN’ü ziyaret etti. CERN serimizin ilk bölümünde kontrol merkezine konuk oluyoruz.