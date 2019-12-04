 Ceren Özdemir′in katili tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 05.12.2019

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TÜRKİYE

Ceren Özdemir'in katili tutuklandı

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç "canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür Arduç sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce "canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Arduç'un polisteki ifadesinde "Ordu'da yetiştirme yurdunda kaldığım dönemde bir görevli bana işkence etti. Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan görevliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bulamadım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle daha önceden tanımadığım Ceren'i yolda görerek peşine takıldım. Uzun süre takip ettim ve bıçakladım. Silah bulsaydım çok daha kişi öldürecektim" dediği bildirildi.

Babadan en ağır ceza talebi

Öte yandan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. Özdemir "Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Cezasını adalet belirleyecek. En büyük cezayı alsın. İdam diyorlar bugün idam bunlar için çıksın. Bizim çocuklarımıza sebep olmasınlar. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasın” şeklinde konuştu. Baba Özdemir, kızına ilk müdehaleyi hemşire emeklisi eşinin yaptığını ancak Ceren'i kurtaramadıklarını söyledi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 3 Aralık tarihinde cezaevinden firar eden Özgür Arduç tarafından bıçaklı saldırı sonucu öldürülmüş, olaya kadın örgütleri tepki göstermişti.

DHA/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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