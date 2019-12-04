 Ceren Özdemir′in katil zanlısı suçunu itiraf etti | TÜRKİYE | DW | 04.12.2019

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TÜRKİYE

Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti. Ordu Valiliği cezaevinden kaçan zanlının 12 civarında suç kaydı bulunduğunu açıkladı.

Zanlının Cemre Özdemir'i takip etmesine kamera kayıtları ortaya çıktı

Zanlının Cemre Özdemir'i takip etmesine kamera kayıtları ortaya çıktı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in 3 Aralık tarihinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışan polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada "Öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır" denildi.

Polisin gözaltına almak istediği Ö.A. isimli şüpheli mukavemet göstererek iki polis memurunu hafif şekilde yaraladı. 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı öğrenilen Ö.A’nın ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Türkei Studentin Ceren Özdemir ermordet

Valisi Seddar Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada "Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinde firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır, daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur" dedi. Vali Yavuz zanlının 12 civarında suç kaydı olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), zanlının 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğünü,13 yıl boyunca kaçtığını ve 2018 yılında hırsızlık yaparken suç üstü yakalandığını yazdı.

Bu arada Ceren Özdemir, bugün okulundaki törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Kadın örgütlerinden tepki

Konuyla ilgili Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan bir açıklama yapıldı. Platform Twitter hesabı üzerinden "Bir tarafta Ceren'in annesinin "Katilleri bulun, faili meçhut etmeyin” feryadı, diğer tarafta faili meçhul kalmasını engellediğimiz Şule Çet İçin Adalet mücadelesi. Tıpkı Şule'nin ailesi gibi, Ceren’in ailesi de asla yalnız yürümeyecek! Ceren Özdemir faili meçhul kalmayacak!" ifadelerini paylaştı.

DW/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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