Ceren Özdemir davasında karar müebbet

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili görülen davada karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Özgür Arduç'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin yeni rapor talebini reddederek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Arduç, "Şuradaki memurlar olmasa üstümü çıkarır çırılçıplak soyunurdum. Memurlar çok yakın yoksa yapardım" şeklinde konuşarak akıl sağlığının incelenmesi için yeni bir rapor istenmesi talebinde bulundu. Mahkemenin oy birliği ile mevcut raporu yeterli görmesi ve talebi reddetmesi üzerine de Arduç bu kez mahkemeden hastaneye yatmasını sağlamalarını söyledi.

"Canavarca hisle adam öldürme"

Ceren Özdemir'in yakınları ise sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek Arduç'un en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu. Anne Güfer Özdemir, "Akıl sağlığının yerinde olduğunu söylemiştim. Tekrar rapor alınmasını reddediyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Davaya müdahil olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun dosyaya eklendiğini belirterek kararın verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Duruşma savcısı da mütaalasında sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi. İşlenen suçun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti de "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan sanık Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 62'inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmayacağını da kaydetti.

Davanın ilk duruşmasında da sanık Arduç'un akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine rapor alınmasına karar verilmiş, Arduç'un muayenesi sonrası hastaneden gönderilen raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunduğuna yer verilmişti. Ceren Özdemir'in öldürülmesini kadın hakları savunucularının tepkisine yol açmış ve olay Türkiye'de kadın cinayetlerini tekrar gündeme getirmişti.

DW/HS/JD

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