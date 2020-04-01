 Cep telefonu ile virüsten korunmak mümkün mü? | AVRUPA | DW | 02.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Cep telefonu ile virüsten korunmak mümkün mü?

Avrupa, koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ederken, salgının yavaşlamasından sonra alınacak tedbirlerin hazırlığına da hız verdi. Amaç yeni enfeksiyonları önleyebilecek yeni bir cep telefonu uygulaması geliştirmek.

Symbolfoto Corona-App (imago images/Frank Sorge)

Almanya'nın da aralarında bulunduğu toplam sekiz Avrupa ülkesi Pan Avrupa Gizlilik İlkeleriyle Yakından Takip (Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing-Initiative- PEPP-PT) adlı projeyle, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni bir cep telefonu uygulaması üzerinde çalışıyor.

Alman Savunma Bakanlığı tarafından da kalibrasyon testi yapılan söz konusu uygulama, koronavirüs salgının akut evresinden sonra gevşetilecek sosyal temas kısıtlamalarında olası yeni vakaların izolasyonunu amaçlıyor.

Cep telefonlarına isteğe bağlı olarak yüklenmesi düşünülen bu yazılım, insanları COVİD-19  hastalarıyla temasa girmelerinin ardından gönderilen bir mesajla bulaşma ihtimaline karşı uyarıyor ve izole olmalarını tavsiye ediyor.

Koronavirüs testleri için belirleyici olabilir

Bu sayede örneğin sınırlı sayıdaki koronavirüs testlerinin daha verimli kullanılabileceği belirtilerek, testlerin bu uygulama aracılığıyla enfeksiyon riski altında olduğu uyarısı alan kişilere daha hızlı ve kolay yapılabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar uygulamanın ne kadar çok insan tarafından cep telefonlarına yüklenirse o kadar verimli olacağı konusunda hem fikir. Amaç Avrupa genelinde uygunabilirliği olan kolay bir yöntem geliştirmek.

Yeni uygulama daha önce Almanya'da yoğun tartışmalara yol açan ve virüsün bulaşma seyrinin belirlenebilmesi için insanların konum bilgilerinin paylaşılmasını öngeren elektronik takip uygulamalarından farklı özellikler taşıyor. Bu uygulama, kullanıcılara ait konum bilgilerinin sorgulanıp depolanmasına izin vermiyor.

Almanya’da uygulamanın yürülüğe girip girmemesi konusundaki son kararı Alman hükümeti verecek. Veri güvenliği konusunda endişelerini dile getiren hak savunucuları, bu yöndeki girişimin kişisel hayata ve özgürlüklere müdahale anlamına geldiği gerekçesiyle Berlin'i yoğun biçimde eleştiriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bu son uygulamanın umut vadettiğini belirterek, PEPP-PT projesinin yeni vakaları önlemede kolaylık sağladığının kanıtlanması halinde bu uygulamayı kendisinin de rahatlıkla kullanabileceğini söyledi. 

Video izle 02:56

İsrail Corona virüs nedeniyle vatandaşlarını cep telefonlarıyla takip edecek

Farklı ülkelerde kullanımda

Çin ve Polonya gibi dünyanın farklı ülkelerinde, virüsün dolaşım haritasını çıkartmak ve yeni salgınları önlemek amacıyla cep telefonu kullanıcılarının konum verilerinin paylaşıldığı çeşitli elektronik takip uygulamaları yürürlüğe sokulmuş durumda.

Son olarak Türkiye'de de benzer uygulamalar geliştirildiği haber verildi. Bu kapsamda İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Türk Ar-Ge şirketi Boni Global de yeni bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Uygulamayla, kişiler arası etkileşimler izlenerek, koronavirüsünün yayılımı takip edilip, enfeksiyon riski altında bulunan kişilere bildirim gönderilmesi ve ne yapmaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

DW,AFP,dpa / MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Frau mit Mundschutz arbeitet auf der Messe Ambiente

NP: Sistemi en az para kazananlar ayakta tutuyor 01.04.2020

Alman basınındaki yorumlarda koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkileri ele alınıyor. Salgınla mücadelede hayata geçirilen ve planlanan önlemler tartışılıyor.

USA Donald Trump PK Coronavirus

Trump'tan halka "çok zorlu dönem" uyarısı 01.04.2020

ABD, koronavirüs salgınında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke. Başkan Trump, gelecek iki haftanın "çok zorlu geçeceği" uyarısında bulunarak, halka alınan önlemler konusundaki talimatlara uyma çağrısı yaptı.

Klinik Intensivstation mit künstlicher Beatmung

Yoğun bakımlar doluyor, uzmanlar endişeli 02.04.2020

Yoğun bakım servislerinin yakın zamanda yetersiz kalacağını öngören uzmanlar, salgında erken tanının önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, yoğun bakımlarda ventilatör sayısını artırmak tek başına çözüm değil.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi bir savaş uçağı

Türk jetleri Frontex uçağını kovaladı iddiası

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki uçağın, Frontex çatısı altında görev yapan bir Danimarka uçağını Ege Denizi üzerinde dakikalarca kovaladığı belirtildi.  

FOTO-GALERİ

default

Maskem olmadan asla!

Pek çok ülkede salgına karşı alınan koruyucu önlemler arasında maske takma zorunluluğu da bulunuyor.  