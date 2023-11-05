Cep telefonları sperm sayısının azalmasına mı neden oluyor?

Araştırmacılar, genç erkeklerde sperm sayısının azalması ile akıllı telefon kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu tespit etti.

Erkeklerdeki sperm sayısının küresel ölçekte onlarca yıldır düşüş gösterdiği biliniyor. Araştırmacılar, bunun arka planında hangi nedenlerin yattığına dair çeşitli hipotezler öne sürse de, kimse sorunun nedenini tam olarak tespit edebilmiş değil.

İsviçre'de yürütülen yeni bir araştırmanın bulgularına göre, sperm sayısının düşüşüne etki ettiği kesinleşen faktörler listesine cep telefonları da eklenebilir.

2 bin 800'ün üzerinde genç erkekten alınan sperm numunelerini inceleyen İsviçreli araştırmacılar, sık biçimde cep telefonu kullanımı ile düşük sperm yoğunluğu arasında bir bağlantı tespit etti. Araştırma kapsamında telefon kullanımıyla ilgili olarak, deneklerin kendi beyanları baz alındı.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, Fertility and Sterility (Doğurganlık ve Kısırlık) dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, farklı telefon kullanıcıları arasında, sperm hareketliliği veya biçimine dair bir fark ise tespit etmedi. Bilim insanları, telefonun cepte veya sırt çantasında taşınıyor olmasının sperm yoğunluğu üzerinde bir rol oynayıp oynamadığına ilişkin de herhangi bir sonuca varmadı.

2005-2018 yılları arasında yürütülen araştırma kapsamında, bilim insanları, sık telefon kullanımı ve düşük sperm sayısı arasında var olan bağlantının, araştırmanın ilk yıllarında son yıllara göre daha belirgin olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, yayımladıkları makalede, "Bu durum, 2G'den yeni teknolojiler 3G ve 4G'ye geçişle paraleldir ve bu süreçte telefonun çıkış gücünün azalmasıyla örtüşmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Fertiliteyi etkileyen faktörler

Geçmişte yürütülen araştırmalarda da, sigara, obezite, alkol ve psikolojik stresin fertiliteyi etkilediği ortaya çıkarılmıştı. Bir diğer araştırmada da, söz konusu listeye, bazı süpermarketlerde satılan sebzelerin içerisine konulduğu plastik paketler ve pestisitte bulunan bazı kimyasallar da eklenmişti.

Cep telefonları tarafından salınan radyofrekans elektromanyetik alanların (RF-EMF) üreme sağlığı üzerinde negatif bir etkisi olduğu yönündeki kaygılar, son yıllarda artış gösteriyordu. Yapılan son araştırma, bu kaygıları doğrulamış oldu.

Söz konusu bağlantıyı mercek altına alan araştırmalarda, şu ana kadar ya yalnızca fareler ve in vitro döllenme kullanılmıştı. Dolayısıyla son araştırma, deyim yerindeyse "gerçek dünyada" gerçekleştirilen ilk araştırma özelliğini taşıyor.

İnsan spermi Fotoğraf: Science Photo Library/IMAGO

Manchester Üniversitesi'nde androloji profesörü olarak görev yapan Allan Pacey, kendisinin bizzat yer almadığı araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu çalışma kusursuz değil ve yazarları bunu kabul ediyor. Ancak bu araştırma gerçek dünyada yürütüldü ve bu kanımca çok iyi bir gelişme" dedi.

Henüz biyolojik bir açıklama yok

İngiltere'nin en büyük doğurganlık kliniklerinden Care Fertility'den Alison Campbell, söz konusu araştırmayı "etkileyici ve yeni" olarak nitelendirdi. Ancak Campbell, düzenli olarak cep telefonu kullanan kimselerin sperm sayısındaki düşüşünün başka açıklamaları olabileceğine dikkat çekti.

Campbell, "Hâlihazırda konunun biyolojisi veya bulgunun arkasındaki mekanizmalara dair doğrulanmış bir açıklama mevcut değil" diye konuştu.

Pacey de, Campbell'ın endişesiyle örtüşen biçimde, "Cep telefonunun erkeklerin hayat tarzı veya mesleklerindeki başka bir unsurun temsili bir göstergesi olmadığına emin olamayız" değerlendirmesini yaptı.

Erkekler ne yapmalı?

Bilim insanları, bir gün çocuk sahibi olmak isteyen ve cep telefonu kullanan genç erkeklerin şu aşamada telaşlanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Pacey, "Eğer bir erkek endişeleniyorsa, telefonunu çantasında taşıması ve kullanımını azaltması, alınması oldukça kolay olan bir önlem olacaktır. Ancak şu anda bu tür bir önlemin sperm kalitesini artırabileceğine dair bir kanıt yok" diye konuştu. Pacey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana kalırsa… Ben telefonumu pantolon cebimde taşımaya devam edeceğim."

Akıllı telefonla sperm testi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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