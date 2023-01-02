Cengiz'den Cennet Koyu'nda tartışmalı inşaat

Bodrum’da Cennet Koyu olarak bilinen bölgede Cengiz Holding’in inşaatı sürüyor. Danıştay’ın projeyi iki kez iptal etmesine karşın şirket, inşaat ruhsatı ve "ÇED gerekli değildir" raporu aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki "Cennet Koyu" bir süredir kamuoyunun gündeminde. Sebebi, koyun bulunduğu Gökburun yarımadasına Cengiz Holding'in yürüttüğü turistik tesis inşaatı. Hazine arazisi olan bölge 2012 yılında 278 milyon liraya Cengiz Holding tarafından satın alınmıştı. Danıştay arazinin özelleştirilmesini iki kez iptal etti. Ancak bu kararlar dikkate alınmadı. Sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına göre tarihi eserlerin bulunduğu ve SİT alanı olan bölgedeki inşaat hukuk dışı.

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