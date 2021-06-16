Cenevre, İsviçre'de şehir. Nüfusu 200 bine yakındır.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin (ICRC) de bulunduğu çok sayıda uluslar arası kuruma ev sahipliği yapmaktadır. DW Türkçe'nin Cenevre ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.