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Cenevre

Cenevre, İsviçre'de şehir. Nüfusu 200 bine yakındır.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin (ICRC) de bulunduğu çok sayıda uluslar arası kuruma ev sahipliği yapmaktadır. DW Türkçe'nin Cenevre ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Russia's President Vladimir Putin addresses the media during a press conference after the U.S.-Russia summit with U.S. President Joe Biden at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Putin ve Biden büyükelçileri geri gönderiyor 16.06.2021

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile zirvenin ardından yaptığı açıklamada büyükelçilerin görevlerine geri döneceğini söyledi. Putin görüşmenin "yapıcı" geçtiğini belirtti.

President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, arrive to meet at the 'Villa la Grange', Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

Biden-Putin: Dünyanın gözü bu zirvede 16.06.2021

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerçekleştirdiği zirve, Cenevre'de başladı. İkili ilişkilerden bölgesel konulara kadar çok sayıda gündem maddesinin ele alınacağı görüşmenin saatler sürmesi bekleniyor.
People battle a blaze next to an oil well in an agricultural field in the town of al-Qahtaniyah, in the Hasakeh province near the Syrian-Turkish border on June 10, 2019. - Fires have erupted in various parts of Syria in recent weeks, with all sides blaming each other for starting them. In the Kurdish-run breadbasket province of Hasakeh, of which Al-Qahtaniya is part, IS has claimed several arson attacks on wheat fields. (Photo by Delil souleiman / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Biden’ın petrol şirketi kararı Türkiye'ye jesti mi? 13.06.2021

Hafta içinde yapılacak Erdoğan-Biden ve Biden-Putin görüşmelerinde ana gündem maddelerinden birinin de Suriye olması beklenirken, Joe Biden'ın bir kararı Türkiye'ye "jest" olarak değerlendiriliyor.

epa02625235 Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) welcomes U.S. Vice President Joe Biden (L) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV

İlk Biden-Putin buluşması 16 Haziran'da 25.05.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme teklifini uzun zamandır değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kararını verdi. İki lider 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

28.04.2021 GENEVA, SWITERLAND - APRIL 28: Turkish Foreign Minister, Mevlut Cavusoglu (2nd R) and British Foreign Secretary Dominic Raab (L) meet during the second day of the UN-led informal 5+1 Meeting on Cyprus in Geneva, Switzerland on April 28, 2021. Cem Ozdel / Anadolu Agency

Kıbrıs konferansında sona gelindi 29.04.2021

Kıbrıs’ta çözüm için ortak zemin aranan Cenevre'deki konferansta sona yaklaşıldı. DW Türkçe’ye konuşan Kuzey Kıbrıs müzakere heyetinden Prof. Hüseyin Işıksal, "ortak zemin için şu an olumlu bir hava" olmadığını söyledi.
28.04.2021 United Nations Secretary-General Antonio Guterres, Cypriot President and Greek Cypriot leader Nicos Anastasiades, Turkish Cypriot leader Ersin Tatar, British Foreign Secretary Dominic Raab,Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and Greece's Foreign Minister Nikos Dendias talk during a meeting at the United Nations European headquarters in Geneva, Switzerland April 28, 2021.Stavros Ioannides/PIO/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Kıbrıs konferansı: Türk tarafından 6 maddelik çözüm önerisi 28.04.2021

Cenevre'deki Kıbrıs konferansında Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, kalıcı çözüm için Türk tarafının altı maddelik önerisini BM Genel Sekreteri Guterres'e sundu.
09.12.2020***UN Secretary-General Antonio Guterres speaks during hybrid press stakeout with Chairperson of the AU Mr. Moussa Faki Mahamat at UN Headquarters. Chairperson of the African Union Moussa Faki Mahamat participating via teleconference from his office because of pandemic. Press briefings conducted at UN Headquarters are held in a hybrid manner: handful of journalists attend in person keeping social distance and others via video link. (Photo by Lev Radin/Pacific Press)

Guterres ve Tatar Cenevre'de bir araya geldi 27.04.2021

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.
Deputy Special Adviser to the UN Secretary-General on Cyprus Elizabeth Spehar (C), Cyprus President Nicos Anastasiades (R) and new Turkish Cypriot leader Ersin Tatar (L), pose for a photo during their meeting at the buffer zone of Nicosia airport, Cyprus, on November 3, 2020. - The leaders of divided Cyprus held therare meeting in the wake of Ankara-backed hardliner Ersin Tatar becoming leader of the breakaway north. It was the first meeting between Republic of Cyprus President Nicos Anastasiades and Tatar, but no major decisions are expected to come out of their get-together. (Photo by Katia CHRISTODOULOU / POOL / AFP) (Photo by KATIA CHRISTODOULOU/POOL/AFP via Getty Images)

Kıbrıs konferansı Cenevre’de başladı 27.04.2021

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen Kıbrıs konulu gayriresmî toplantı bugün başladı. Toplantı öncesi Kuzey Kıbrıs lideri Tatar Ankara’da temaslarda bulundu.

epa02976809 A general view of buildings ravaged by fighting in Sirte, Libya, on 22 October 2011. The tribe of slain Libyan leader Muammar Gaddafi urged the National Transitional Council on 22 Octopber to hand over his body to be buried in their hometown of Sirte according to Islamic rules. Gaddafi was captured alive on 20 October by council fighters in Sirte. Some witnesses said he was found hiding in a drainage pipe after a NATO airstrike on a convoy of alleged Gaddafi loyalists. As a result of the attack, the deposed leader was captured and reportedly shot by forces loyal to the National Transitional Council (NTC). EPA/MOHAMED MESSARA |

Libya’ya askeri harekatın bilançosu 19.03.2021

NATO’nun, Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri müdahalesi, 10 yıl önce bugün başladı. Büyük umutlar bağlanan bu müdahale beklentilere ancak kısmen yanıt verebildi.
28.02.2020 *** A Syrian boy removes a dead chicken from the debris of a building hit by an air strike in Idlib, Syria February 28, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Suriye'nin anayasa çıkmazı 09.02.2021

Suriye'de devlet başkanlığı seçiminden önce anayasa taslağının hazırlanması hedefleniyordu. Ancak anayasa görüşmeleri tıkanmış durumda. DW Türkçe taraflarla konuştu.
(L-R) Ahmad Kuzbari, co-chair for the Syrian Government, U.N. Special Envoy for Syria Geir Pedersen and Hadi al-Bahra, co-chair for the Syrian opposition attend the first meeting of the new Syrian Constitutional Committee at the United Nations in Geneva, Switzerland, October 30, 2019. REUTERS/Denis Balibouse

Suriye için anayasa taslağında geri sayım 30.11.2020

Suriye'de Esad rejimi, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Anayasa Komitesi toplantılarının son turu Cenevre'de başladı. Cuma gününe kadar sürecek toplantılarda anayasa taslağı oluşturulması hedefleniyor.
09.02.2015 * Members of the Libyan Police are seen on their vehicles as the Police prepare for deployment during the start of a security plan put forth by the Tripoli-based government to increase security in the Libyan capital, at Martyrs' Square in Tripoli February 9, 2015. REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA - Tags: POLITICS CRIME LAW)

Libya'da taraflar ateşkese imza attı 23.10.2020

Libya'da çatışan taraflar Cenevre kentinde ateşkes anlaşmasına imza attı. BM Libya Özel Temsilcisi Williams, yabancı ülkelere "Libya'dan ellerinizi çekin" mesajı verdi.
GENEVA, SWITZERLAND - OCTOBER 30: UN special envoy for Syria Geir Pedersen attends the meeting of the Syrian Constitutional Committe, made up of opposition, civil society and regime members in Geneva, Switzerland on October 30, 2019 with the UN's facilitation. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Suriye anayasa müzakerelerine korona engeli 24.08.2020

Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de başlayan üçüncü tur müzakerelerine, üç katılımcıda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle ara verildi. Görüşmelere devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
FILE - In this Oct. 11, 2017, file photo, former U.S. Ambassador to Iraq James Jeffrey speaks during a hearing on Iran before the House Foreign Affairs Committee at Capitol Hill in Washington. U.S. officials say the Islamic State remains a global threat despite losing the once vast territory it held in Syria and Iraq. Jeffrey, now the State Department envoy to the international coalition fighting the Islamic State, told reporters that thousands of the extremist organization's fighters are scattered around Syria and Iraq, where officials see a “persistent, resilient, rural terrorist level of violence” in that country. (AP Photo/Jose Luis Magana, File) |

ABD’den Türkiye’nin “terörizmin finansmanı” suçlamasına yanıt 17.08.2020

SDG, Cenevre görüşmelerine katılacak mı? ABD, Ankara’nın “terörizmin finansmanı” suçlaması için ne diyor? ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, merak edilen sorulara dikkat çekici yanıtlar verdi.
ARCHIV - 17.10.2019, Benin, Cotonou: Schüler der Toyoyome-Grundschule stellen sich vor dem Mittagessen in eine Schlange, um sich die Hände zu waschen. In vielen Schulen auf der Welt haben die Kinder keine Chance, sich die Hände zur Vorbeugung gegen eine Corona-Infektion zu waschen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk Unicef gibt es in 43 Prozent der Schulen keinen Zugang zu Waschbecken mit Seife und fließend Wasser. (zu dpa WHO und Unicef: In vielen Schulen ist Händewaschen nicht möglich) Foto: Seraphin Zounyekpe/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

818 milyon öğrencinin okulunda el yıkama imkanı yok 13.08.2020

Koronavirüsle mücadelede yapılması gerekenlerin başında, ellerin sık sık sabunla yıkanması geliyor. UNICEF milyonlarca öğrencinin okullarında ellerini yıkayabilmeleri için gerekli olan donanımın olmadığını açıkladı.
(L-R) Ahmad Kuzbari, co-chair for the Syrian Government, U.N. Special Envoy for Syria Geir Pedersen and Hadi al-Bahra, co-chair for the Syrian opposition attend the first meeting of the new Syrian Constitutional Committee at the United Nations in Geneva, Switzerland, October 30, 2019. REUTERS/Denis Balibouse

Cenevre'de Suriye görüşmeleri yeniden başlıyor 19.05.2020

BM'nin Suriye özel temsilcisi Pedersen, Suriye'de rejim ve muhalefetin Cenevre'deki anayasa görüşmelerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.
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