Cemil Tugay'ın adaylığının ardından CHP'de İzmir tartışması

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cemil Tugay'ı aday göstermesiyle yaşanan tartışmalar, parti içindeki bölünmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), parti içi tartışmaların gölgesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Dr. Cemil Tugay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ilan edildi.

Dün gece CHP Parti Meclisinde alınan kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, İzmir'de hiç durmadan çalışacaklarını belirterek kentin sorunlarına kalıcı çözümler üretme sözü verdi.

Tugay'ın adaylığı öncesinde, iktidara yakın Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile ilişkileri konusunda tartışmalar kamuoyuna yansımıştı. CHP'nin eski Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddialarda, Tugay'ın Karşıyaka Belediyesinden Cengiz Holding'e arsa sattığını öne sürmüştü. Erdem, Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi durumunda söz konusu belgeleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirmişti.

Eren Erdem Fotoğraf: Getty Images/AFP/ N. Savas

CHP PM'in Tugay'ı aday göstermesinin ardından Erdem, Tugay'ın Cengiz Holding ile ilişkilerine dair belgeleri sosyal medyadan paylaştı. Erdem, Cengiz Holding'e Belediye'ye ait bir arazinin değerinin altında satıldığı, kaçak yapıların ruhsatlandırıldığı gibi suçlamalarda bulundu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Erdem, Tugay'ın "beşli çete" lehine faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek bu girişimlerden bazılarının Kılıçdaroğlu ve dönemin CHP Genel Merkezi tarafından engellendiğini ve Tugay'ın bu nedenle çareyi "değişimci" olmakta bulduğunu ileri sürdü. Erdem, yeni parti yönetimine "aday belirleme süreçlerini Kemal Kılıçdaroğlu husumetiyle tasarlama" suçlamasında bulundu, "Böyle insanlara hak etmedikleri makamlar vermek partimize zarar verecektir" dedi.

Cemil Tugay kimdir?

1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya gelen Cemil Tugay, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi ihtisası yapan Tugay 2010 yılında CHP'ye üye oldu. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 70,85 oy oranıyla İzmir ili Karşıyaka ilçesi belediye başkanlığına seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

DW/BK,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?