Cemaat yurdundaki istismarda kamu görevlilerine suç duyurusu

Antalya Barosu Başkanlığı, Alanya ilçesinde Süleymancılar cemaatine bağlı Özel Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda belletmen olarak görev yapan Gani Ruçhan U.'nun yaşları 11 ile 14 arasındaki 10 erkek öğrenciye yönelik cinsel istismar eylemleri nedeniyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürü, Alanya Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayı yakından takip eden Antalya Barosu, avukat Serap Ertuğrul aracılığıyla söz konusu vakada ihmali bulunduğu gerekçesiyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürü, Alanya Kaymakamı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü ile Sugözü Erkek Öğrenci Yurdunun yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Dilekçede, şüphelilerin, "denetim-gözetim görevini yerine getirmeyerek yurtta yaşanan cinsel istismar" suçuna sebebiyet verdikleri iddia edildi. "Şüpheliler yurtta eğitmen olarak istihdam edilen Gani Ruçhan U.'nun mevzuatın aradığı şartlara haiz olmadığı bilmelerine rağmen istihdam etmişler, istihdam ettikleri kişinin kötü muamele ve istismarına maruz kalan çocukların sözlü şikayetlerini dikkate almayarak istismarın temadi etmesine sebebiyet vermişlerdir" ifadelerine yer verildiği görüldü.

Olayın ayrıntıları iddianamede yer aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ve Süleymancılar cemaatine ait olan Özel Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda 2022-2023 yılları arasında kalan 10 öğrencinin cinsel istismara uğraması endişe yarattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli belletmen Gani Ruçhan U. hakkında hazırladığı iki ayrı iddianamede olayın ayrıntıları anlatılmıştı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameleri birleştirerek 1 Nisan'a duruşma günü verdi.

20 Kasım 2023'te tutuklanan şüpheli U. hakkında bir öğrenciye karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından; diğer öğrencilere ise çocuğa karşı sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek yada bunların içeriğini göstermek suçlamasıyla 94 yıla kadar hapis cezası istemişti.

İddianamede ifadesi yer alan mağdur H.S. adlı çocuk, üç yıldır Sugözü Öğrenci yurdunda kaldığını, 2023 yılı Ekim ayında saat 22.00 sıralarında söz konusu yurtta Kur'an öğreticisi olarak görev yapan şüpheli Gani Ruçhan U.'nun temizlik yaptırmak için kendisini yatakhane 5'e çağırdığını anlattı. Elektrik süpürgesini çalıştırdığını, "ne yapacağız hocam" diye sorduğunu ifade eden H.S. şüphelinin "sen anlamışsındır" şeklinde cevap verdiğini ve zorla yatakhane 6'ya getirdiğini ve burada kendisine yönelik cinsel istismar eyleminde bulunduğunu ifade etti.

Diğer çocuklar da belletmenin kendilerine "İskeletor" adlı bir oyun oynatarak cinsel istismarda ve tacizde bulunduğunu kaydetti. 7'nci sınıf öğrencisi C.A.Y. geçen yıl ekim ayında şüphelinin kendisine "cinsel ilişki" teklif ettiğini, reddettiğini, bir keresinde yatağına gelerek kalçasına dokunduğunu anlattı. Yurtta bulundukları sırasında şüphelinin öğrencilere gerdek gecesine ilişkin anlatımlarda bulunduğunu kaydeden C.A.Y. belletmenin daha önce kaldığı yurtlarda para vererek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunu anlattığını ifade etti.

Diğer mağdur çocuklar da şüphelinin öğrencilere "karım" dediğini, öğrencilerin de kendisine "kocam" demesini istediğini kaydetti.

İddiaları reddeden Gani Ruçhan U. ise "karım" sözünü şakalaşma olarak kullandığını, bazı öğrencilere dokunmasını ise "motivasyon" amaçlı olduğunu savundu. Şüphelinin cep telefonuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda ise cinsel içerik bulunduran ses, resim ve video kayıtları ile mesaj içerikleri tespit edildi.

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Süleymancılar yurtlarında benzer vakalar

Öte yandan Süleymancılara ait yurtlar, geçmişte de birçok olayla gündeme geldi. Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda29 Kasım 2016 yılında çıkan yangında 10'u öğrenci olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bağlı Osmangazi Mahallesi'nde Süleymancılara bağlı bulunan Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda da 8 yaşındaki bir çocuk istismara uğramıştı. 22 yaşındaki imam İ.S. soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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