Cem Uzan Türkiye’ye karşı temyizde kazandı

İş insanı ve Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan Fransa’da Türkiye’ye karşı bir dava daha kazandı. Fransız Temyiz Mahkemesi, TMSF temsilcilerinin Uzan’ın Fransa’daki evini basarak 2 milyar euro değerindeki hisse senedine el koymasını özel hayatın mahremiyetine aykırı bularak "yasa dışı" şeklinde değerlendirdi.

Mahkeme heyetinde yer alan 12 yargıç tarafından verilen kararla Uzan’ın avukatı müvekkilinin Kepez ve ÇEAŞ’a ait hisse senetlerini "geri alma yolunun açıldığını" söyledi.

Avukat Matthias Pujos, mahkemenin kararında Fransa topraklarındaki özel mülklerin "dokunulmazlığı" hakkının çinenemeyeceğine vurgu yaptığını belirtti.

TMSF temsilcileri, 25 Ağustos 2017’de Cem Uzan’ın Paris'teki evine kendisi orada bulunmadığı sırada baskın yaparak hisse senetlerini almıştı. Uzan daha önce bu konu ile ilgili davayı Fransa İstinaf Mahkemesi’nde kazanmıştı. Ancak Türkiye davayı temyize taşıdı.

Uzan AİHM'de de kazanmıştı

Cem Uzan hakkında Haziran 2003'te Genç Parti lideri olduğu dönemde, ailesinin sahip olduğu ÇEAŞ ve Kepek Elektrik’e devlet tarafından el konulmasının ardından Bursa'da yaptığı konuşma sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle hakaret davası açılmıştı. Uzan bu davada Eylül 2008'de 8 ay hapis ve yaklaşık 688 lira para cezasına mahkum edilmiş, bu ceza Denetimli Serbestlik Yasası uyarınca 1 yılı rehber kontrolünde olmak üzere 5 yıl adli denetim ve öfke kontrolü kitabı okumaya çevrilmişti.

Uzan bu karara karşı AİHM önünde açtığı ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı davasını da Mart 2018'de kazanmıştı. AİHM, siyasi bir lider olarak Cem Uzan’a verilen cezayı “orantısız ve demokratik bir toplumda gereksiz” bulmuştu.

Beraat Gökkuş

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