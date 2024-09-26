Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

İstanbul'da 2009'da öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Açıklamayı Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptı.

Epözdemir sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, müvekkili baba Süreyya Karabulut'un talebiyle iki yıldır mezarlığın açılması konusunda etkin bir hukuki süreç yürüttüklerini ifade etti. Yıllardır gittikleri her yerde en fazla sorulan ve halkın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muammayı gidereceklerini söyleyen Epözdemir, alınan kararın önemli ve sevindirici olduğunu ekledi. NTV televizyonuna konuşan Epözdemir, fethi kabir işleminde hazır bulunma taleplerinin olduğunu da ekledi.

Nida Garipoğlu da mezarın açılmasını istemişti

Uzun bir süre Türkiye'nin gündeminde olan Cem Garipoğlu'nun kaldığı Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği ve cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı. Ancak Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak oğlunun mezarının açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebinde bulunmuştu.

Aynı yönde başvuruda bulunan Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir de "Bize göre artık mezarın açılmamasına ilişkin hiçbir makul meşru gerekçe kalmamıştır. Burada yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması" açıklamasını yapmıştı.

Çin'e kaçırıldığı öne sürülmüştü

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındayken öldürülen Münevver Karabulut cinayeti uzun yıllar tartışılmış, Türkiye'deki kadın cinayetlerine ilişkin emsal bir dava olmuştu.

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürmekten yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ise 2014 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde intihar ettiği açıklandı. Ancak ölen kişinin Garipoğlu olmadığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Garipoğlu'nun cezaevindeyken Çince çalıştığı ve daha sonra intihar süsü verilerek Çin'e kaçırıldığı öne sürüldü.

ANKA, DHA/EÇ,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?