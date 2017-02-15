Cem Özdemir'den Türk aktivistlere ve Rusya'ya karalama kampanyası suçlaması

Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir, partisine ve başbakan adayı Annalena Baerbock'a yönelik karalama çabalarının arkasında Türk aktivistler ile Kremlin'in olduğunu iddia etti. Tagesspiegel gazetesinin sorularını yanıtlayan Özdemir, "Annalena ve biz Yeşillere karşı internette yürütülen karalama kampanyasında sadece ulusal düzeyde değil, Putin ve onun istihbarat servisleri ve Türk aktivistler aracılığı ile de saldırıda bulunuluyor. Bu yaşanan, yeni bir boyut" ifadelerini kullandı.

"Bunun arkasında Rusya ve Türkiye'nin olduğuna dair kanıtınız var mı?" şeklindeki soruyu ise Özdemir, "Bu konuya ilişkin olarak güvenlik makamları ile görüşüyoruz. Moskova ve Ankara'nın isteyeceği partner olmayacağımızı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Putin ve Erdoğan, kuşkusuz Yeşiller'i seçmezdi" sözleriyle yanıtladı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Yeşiller partisinin başbakan adayı olarak Annalena Baerbock yarışıyor. Sosyal medya platformlarında ve internette 40 yaşındaki siyasetçi hakkında hakaret içerikli paylaşımlar ve yanlış bilgiler içeren haberler dikkat çekiyor.

"Otoriter yöneticilere" farklı tutum

Yeşiller partisinin eş başkanı Özdemir, partisinin dış politikasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Alman hükümetinin "otoriter yöneticilere" yönelik tutumunu eleştiren Yeşiller partisinin, neyi farklı yapacağı yönündeki bir soruyu Özdemir şu sözlerle yanıtladı:

"Liberal demokrasiler yoğun bir şekilde sınanıyorlar. Sistemlerin sert bir rekabeti ile karşı karşıyayız. Buradaki soru şu: Çocuklarımız, Pekin, Moskova veya Ankara'daki otoriter yöneticilerin belirlediği kurallar ve standartların geçerli olduğu bir dünyada mı yaşayacak? Veya özgür, hukukun üstünlüğünün, güvenirliğin ve ahde vefanın geçerli olduğu bir dünyada mı? Otoriter yöneticileri kucaklayacağımız bir yerde olmayacağız."

"Otoriter devletlerle aşılması halinde bunun bedelini ödeyecekleri kırmızı çizgilerimizi belirleyeceğiz" diyen Cem Özdemir, diyaloğu sürdüreceklerini ancak "ekonomik açıdan daha sert" olacaklarını da sözlerine ekledi.

AFP,DW/JD,SSB

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