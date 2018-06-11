CeBIT bilişim teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı. 1986 yılından bu yana her ilkbahar Hannover Fuar'ında düzenleniyor. Fuarın organizasyonunu Deutsche Messe AG üstleniyor.

"Centrum der Büro- und Informationstechnik" yani "Büro ve Enformasyon Teknolojisi Merkezi" - kısa adıyla Cebit - önceleri Hannover Fuarı'nın bir parçasıydı. Ancak 1986 yılında kendi başına bir fuar konumuna geldi. Fuarda ekonomi dünyası ve toplumdaki dijitalleşme trendleri mercek altına alınıyor.