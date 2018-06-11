Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
CeBIT bilişim teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı. 1986 yılından bu yana her ilkbahar Hannover Fuar'ında düzenleniyor. Fuarın organizasyonunu Deutsche Messe AG üstleniyor.
"Centrum der Büro- und Informationstechnik" yani "Büro ve Enformasyon Teknolojisi Merkezi" - kısa adıyla Cebit - önceleri Hannover Fuarı'nın bir parçasıydı. Ancak 1986 yılında kendi başına bir fuar konumuna geldi. Fuarda ekonomi dünyası ve toplumdaki dijitalleşme trendleri mercek altına alınıyor.