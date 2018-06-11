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Cebit

CeBIT bilişim teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı. 1986 yılından bu yana her ilkbahar Hannover Fuar'ında düzenleniyor. Fuarın organizasyonunu Deutsche Messe AG üstleniyor.

"Centrum der Büro- und Informationstechnik" yani "Büro ve Enformasyon Teknolojisi Merkezi" - kısa adıyla Cebit - önceleri Hannover Fuarı'nın bir parçasıydı. Ancak 1986 yılında kendi başına bir fuar konumuna geldi. Fuarda ekonomi dünyası ve toplumdaki dijitalleşme trendleri mercek altına alınıyor.

Impressionen vom HP-Stand

CeBIT'te gözler blok zinciri teknolojisinde 11.06.2018

Almanya'nın Hannover kentinde bilgi teknolojileri fuarı CeBIT başladı. Fuarda bu yıl dikkatler veri güvenliğini sağlayan blok zinciri (Blockchain) adlı yeni teknolojide.
Messestand der Deutschen Telekom auf der Cebit 2017. Foto: DW / A. Becker Schlagworte: Cebit, IT, Messe

CeBIT’in sade yüzü 24.03.2017

Dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT’te boy gösterebilmek için bazı firmalar milyonlar harcıyor. Ancak fuar katılımcılarının çoğu düşük bir bütçe ve birkaç metrekarelik alanla yetinmek zorunda.
19.03.2017 ***** Die Japanerin Kyoko Kado, Angestellte eines ausstellenden IT-Unternehmens, nimmt am 19.03.2017 in Hannover (Niedersachsen) bei der Eröffnung der IT-Messe CeBIT an der Welcome Night teil. Japan ist Partnerland der CeBIT 2017. Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

CeBIT: Dünya birbirine bağlanıyor 20.03.2017

Bilişim ve teknoloji fuarı CeBIT Almanya'nın Hannover kentinde kapılarını açtı. Japonya'nın konuk ülke olduğu fuarda dijitalleşmedeki son yenilikler tanıtılıyor.

Deutschland CeBIT Hannover 2016

CeBIT: İleri teknoloji ve eğlencenin buluşması 16.03.2016

Dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT’te bazı firmalar son teknolojik yenilikleri için sade prezantasyonları bazıları ise göz kamaştırıcı şovlar eşliğinde bir tanıtımı tercih ediyor. İşte onlardan birkaçı:
ILLUSTRATION - Eine Hand greift am 01.07.2013 in Hannover in einen Serverschrank mit Netzwerkkabeln. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Almanya'nın dijital taarruzu 15.03.2016

Alman hükümeti, dünya çapında dijital alemdeki amansız rekabette geri kalmamak için stratejik eylem planı açıkladı.
Stand der Firma Software AG auf der Cebit 2016. Titel: Cebit 2016 in Hannover Fotograf: Andreas Becker / DW

Cebit: Bulut faksa karşı 14.03.2016

Hannover’deki dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBit başladı. Fuarda, ekonomik hayatın dijitalleşmesini hızlandıran gelişmeler öne çıkıyor.

CEBIT: Stadyumlar bile artık eskisi gibi değil 14.03.2016

Hannover’deki dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBit başladı.
16.03.2015 * German Vice Chancellor Sigmar Gabriel shakes hands with China's Vice Premier Ma Kai (R) prior to touring the CeBIT trade fair in Hanover March 16, 2015. The world's biggest computer and software fair will open to the public from March 16 to 20. REUTERS/Morris Mac Matzen (GERMANY - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY POLITICS)

Bilişimin kalbi Hannover'de atıyor 16.03.2015

Almanya'nın Hannover kentindeki dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT kapılarını bugün ziyaretçilerine açtı. Fuara 70 ülkeden 3 bin 300 şirket katılıyor.
Bild: Dorothea Utzt von Streetspotr, Foto: J. Schmeller/DW Schlagwort: Cebit 2014 Frauenpower

CeBIT'te kadınlar konuştu 13.03.2014

Bilişim dünyasında da üst düzey kadın yöneticilerin oranı hayli düşük. Enformasyon teknolojileri fuarı CeBIT'te düzenlenen konferansta yönetici kadınlar bir araya geldi.
ARCHIV - Ein Arbeiter geht am 04.03.2014 auf dem Messegelände der CeBIT in Hannover (Niedersachsen) an einem Display vorbei, auf dem eine Frau abgebildet ist. Vom 10. bis zum 14. März ist die weltweit größte Computermesse CeBIT geöffnet. Foto: Peter Steffen/dpa (zu lni «CeBIT 2014: Schlankheitskur für die größte Computermesse der Welt» vom 06.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Veri yığınlarına çözüm arayışı 11.03.2014

Uluslararası bilişim fuarı CeBIT'te stantları bu yıl yine akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar süslüyor. Fuarın ana teması ise veri yığınlarının yönetimi.
HANOVER, GERMANY - MARCH 05: A stand host holds up a Nokia Lumia 920 Windows enabled smartphone at the Microsoft stand at the 2013 CeBIT technology trade fair on March 5, 2013 in Hanover, Germany. CeBIT will be open March 5-9. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

CeBIT: Yenilikler ve trendler 05.03.2013

Dünyanın en büyük bilişim ve telekomünikasyon fuarı CeBIT 'te basitleştirilmiş kullanımlar, internet ağının paylaşımı ve güvenlik öne çıkan konular.
Cebit-Chef Frank Pörschmann CeBIT macht Shareconomy zum neuen Leitthema für 2013: Shareconomy beschreibt das Teilen und das gemeinsame Nutzen von Wissen, Ressourcen, Erfahrungen und Kontakten als neue Formen der Zusammenarbeit.

CeBIT kapılarını açtı 04.03.2013

Dünyanın en büyük bilişim fuarlarından CeBIT’in bu yılki ana teması ‘Paylaşım Ekonomisi’.
A staff member checks display to demonstrate cloud computing with mobile phones at the booth of German company Deutsche Telekom during preparations at the CeBit computer fair in Hanover, March, 5, 2012. The biggest fair of its kind open its doors to the public on March 6 and will run to March 10, 2012. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: BUSINESS TELECOMS SCIENCE TECHNOLOGY)

Gözde kavram: Bulut bilişim 07.03.2012

CeBIT’te ve bilişim piyasasında şu sıraların gözde kavramı “Cloud Computing” yani bulut bilişim. Bu yeni trend, donanım, yazılım ve ağ altyapılarının kurum dışına çıkartılmasını sağlıyor.
Fahnen mit dem CeBIT-Logo wehen vor einem Eingang zum Messegelaende in Hannover am Montag, 10. Maerz 2003. Rund 6.500 Aussteller zeigen ihre Neuheiten vom 12. bis 19. Maerz auf der weltgroessten Messe fuer Informations- und Telekommunikationstechnik CeBIT in Hannover. (AP Photo/Eckehard Schulz) --- Flags displaying the CeBIT logo fly in front of an entrance of the fair ground in Hanover, northern Germany, March 10, 2003. Some 6.500 exhibitors will present their latest products at the world's largest fair for telecommunications and information technology CeBIT from March 12 until 19, 2003. (AP Photo/Eckehard Schulz)

Cebit 2011'in konuk ülkesi Türkiye 26.05.2010

Türkiye, dünyanın önde gelen bilişim fuarı Cebit'in 2011'deki konuk ülkesi seçildi. Uzmanlar Türkiye'yi 'istikrar adası' olarak nitelendiriyor ve bilişim alanında büyük potansiyele sahip olduğunu söylüyor.
Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Eröffnung der CeBIT in Hannover am 01.03.2010

Bilişim dünyasının gözü Hannover'de 02.03.2010

Bilişim dünyasının en önemli fuarlarından biri olan CeBİT bugün başlıyor. Katılımcı sayısının son 20 yılın en düşük seviyesinde olması fuarın sönük başlamasına neden olsa da, branş temsilcileri yakın gelecekten umutlu.
Cebit 2009- Innenaufnahme

Türk bilişim firmaları hangi kelimeyi yasakladı? 09.03.2009

Dünyanın önde gelen bilişim fuarlarından Hannover Cebit dün sona erdi. Fuara katılan Türk firmaların temsilcileri, bilançolarını ve geleceğe ilişkin beklentilerini Deutsche Welle'ye değerlendirdiler.
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