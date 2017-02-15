CDU'nun yeni genel başkanı Friedrich Merz

Angela Merkel'in başbakanlığı bırakması sonrası düzenlenen ilk Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi kongresinde genel başkanlığa Friedrich Merz seçildi.

66 yaşındaki siyasetçi, Berlin'de dijital yapılan parti kongresinde oyların yüzde 94,6'sını almayı başardı. 983 parti delegesinden 915'i Merz lehine oy kullanırken 16 delege çekimser oy verdi.

Merz, Aralık ayında parti üyeleri arasında yapılan temayül yoklamasında yüzde 62 ile Norbert Röttgen ve Helge Braun karşısında birinci olmuştu. O nedenle bugün yapılan parti kongresinde Merz karşısında hiçbir aday yarışmadı.

Merz oylama öncesinde bir adaylık konuşması yaptı. Sosyal Demokrat Partili başbakan Olaf Scholz’u ataletle suçlayan Merz, Başbakan'ın aşı mecburiyeti, yüksek enflasyon ve Ukrayna konularında gerekli liderliği sergileyemediğini söyledi. "Hükümeti denetlemenin ve Başbakanı zorlamanın" CDU’nun ana muhalefet partisi olarak görevi olduğunu belirtti.

26 Eylül 2021 Federal Meclis seçimlerinde partisinin "ağır bir yenilgi" aldığına dikkat çeken Merz "güçlü bir çıkış ve yenilenme" sözü verdi. Merz "yarının hükümeti" olmak için partinin bugünden hazırlanmaya başlaması gerektiğini belirtti.

Friedrich Merz kimdir?

Gençlik yıllarından beri Hrıstiyan Demokrat Birlik partisi içinde yer alan Merz, Alman kamuoyunda bilinen bir siyasetçi. Parti içinde Angela Merkel yönetiminden memnun olmayanları temsil eden bir lider olan Merz, 1989-1994 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyeliği, 1994-2009 yılları arasında Federal Meclis milletvekilliği yaptı. 2000-2002 yılları arasında Hrıstiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) meclis grup başkanlığını yürüttü. O dönem Merkel, CDU içinde tepe pozisyonlara yükselirken onunla yıldızı barışmayan Merz partinin çevresine çekildi. Merkel'in dört dönem başbakanlığın ardından siyasetten çekilmesiyle Merz de yeniden parti liderliğine oynamaya başladı. 2018 yılında Annegret Kramp-Karrenbauer, 2021 yılında Armin Laschet karşısında genel başkanlık için yarıştı. Ancak her iki kongrede de Merkel çizgisindeki diğer iki isim karşısında başarılı olamadı. 26 Eylül 2021 tarihindeki genel seçimlerde Merz tekrar milletvekili seçilerek meclise döndü.

Angela Merkel ve Friedrich Merz (Essen, 2000)

Merz ekonomi konularında liberal, toplumsal konularda ise muhafazakar çizgisiyle biliniyor. 2000 yılında Die Welt’e konuk yazar olarak yazdığı bir makalede Almanya’ya gelen göçmenlerin "Alman kültürüne uyum sağlaması gerektiğini" söylemesi o dönem kamuoyunda çok tartışıldı. Yine o dönem Bild am Sonntag'a verdiği bir demeçte gelenlerin "Almanca öğrenmeleri ve bizim gelenek, görenek ve adetlerimizi kabul etmeleri mecburidir" demişti. 2001 yılında eşcinsel olduğunu kamuoyundan saklamayan Klaus Wowereit’ın Berlin Belediye Başkanı olmasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya verdiği yanıtta Merz "Bana yaklaşmadığı sürece sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.

Commerzbank, IVG Immobilien, Axa, BASF, Borussia Dortmund, Black Rock gibi dev şirketlerde denetim ve idare kurulu başkanlıkları yapmış olan Friedrich Merz’in geliri bir hayli yüksek. 2018 yılında Bild gazetesinde yer alan, kendi ifadesine göre yıllık geliri brüt 1 milyon euroyu geçiyor. Ancak Merz'in tam olarak kazancı bilinmiyor ve bunun çok daha üstünde olabileceği tahmin ediliyor.

Friedrich Merz'in Merkel sonrasında partisini yeniden muhafazakar bir çizgiye çekeceği tahmin ediliyor. Parti kongrelerinde yaptığı konuşmalarda Merkel döneminde sosyal demokratlarla olan çizginin silikleşmiş olmasını eleştiren Merz’in Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetine karşı sert bir muhalefet yapması bekleniyor.

DW / EC, BÖ

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