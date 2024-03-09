Casusluk operasyonunda Mossad bağlantıları ne?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı çalışma sonucunda İsrail istihbarat servisi Mossad adına "casusluk" yaptıkları iddiasıyla arasında eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 5'i polis olan şüphelilerin, Mossad adına bilgi toplama, takip etme, fotoğraflama eylemlerini gerçekleştirdikleri, bunun karşılığında para aldıkları belirtildi. İddiaya göre, Hamza Turhan Ayberk'in telefonundan Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi'nde yapılmış mitinge ait emniyet tedbirleri kapsamında yapılmış olan kroki bilgileri, Mohamad isimli Suriyeliye ait pasaport bilgileri ile İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen eyleme ait görüntüler bulundu.

MİT'in yaptığı çalışma sonucunda İsrail istihbarat servisi Mossad lehine casusluk yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla 5 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 422 gram kokain, 13 gram esrar, çok sayıda dijital materyal ve doküman, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alet, el telsizi, 290 euro, 102 dolara el konuldu.

6 kişi casusluk iddiasıyla tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, 8 Mart'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, sorgularının ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 6'sının "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli için adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Fotoğraf: DHA

Casusluktan 63 kişi tutuklu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın halen tutuklu olduğunu bildirdi. Tunç, son tutuklamalarla birlikte aynı suçtan tutuklu sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

2019'dan beri Mossad ajanlarıyla irtibat iddiası

DW Türkçe, arasında eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in bulunduğu şüphelilere yönelik suçlamaların ayrıntılarına ulaştı. Savcılığın "sevk yazısı"na göre, şüpheliler 2019 yılından itibaren MİT tarafından adım adım izlendi. Buna göre, İsrail istihbarat mensubu olduğu değerlendirilen Victoria adlı kişi, kendisini Global Investigative Services isimli şirket çalışanı şeklinde tanıtarak, Slovakya ve Güney Afrika GSM'leri üzerinden özel dedektif Hamza Turhan Ayberk'e 2019 yılında ulaştı. İkili arasındaki görüşme trafiği Whatsapp, Telegram ve Skype üzerinden devam etti.

MİT'in bu sırada yakından takip ettiği görüşmelerde, Victoria adlı Mossad ajanı, ilk görüşmede şüpheli Hamza Turhan Ayberk'e dedektif olarak sağladıkları hizmetlerin neler olduğu, Türkiye'de bulunan şahıs yada şahıslar hakkında herhangi bir araştırma yapıp yapmadığı, yapıyor ise ne tarz bilgiler elde edebildiklerini öğrenmek istediğini bildirdi. Ayberk ise hedef kişilerin ev ve iş adresini, telefon numarasını, kimlik numarası ve pasaport numarasını, yurda giriş çıkış bilgilerini temin edebileceğini belirtti.

1484 euro ödeme aldı

2019 yılı Mayıs ayında Victoria adlı kişi, Ayberk'ten elde ettiği bilgileri raporlayarak Skype üzerinden e-posta ile göndermesini istedi. Ödemelerin ilk aşamada banka üzerinden gerçekleştirildiği belirtilirken, Ayberk'in banka hesabına İsrail İstihbarat Servisi tarafından kullanılan "Emil S." adlı şahsa ait İsviçre banka hesabından 2019 yılı Mart ayında bin 484 euro ödeme yapıldığı tespit edildi.

Belgrad'a gitti

Ayberk'in Victoria adlı kişi ile görüşmek için 2019 yılı Temmuz ayında Sırbistan/Belgrad’a gittiği, seyahat, konaklama gibi harcamalar için Ayberk'e "KRYPTOMAGNETIC VENTURE TRADERS” isimli şirkete ait Kenya banka hesabından 2019 Temmuz ayında 1030 Euro ödeme yapıldığı belirlendi.

Yine savcılık dosyasındaki tespitlere göre, sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Victoria'nın Eylül 2020'de Ayberk'i Robert ve Andrea isimli İsrail İstihbarat servisi mensupları ile tanıştırdı, Temmuz 2020 yılına kadar bu şahıslar ile eş zamanlı olarak görüşmeler devam etti.

"Deneme amaçlı görevler verildi"

Savcılığa göre, Victoria, ilk aşamada Hamza Turhan Ayberk'e imkan ve kabiliyetini test etmek amacıyla deneme görevleri verdi. İlerleyen süreçte Victoria, Andrea ve Robert'in İsrail dış politikasına ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak algıladığı şahıslar ile şirketler hakkında araştırma yapması doğrultusunda Ayberk'i talimatlandırdığı kaydedildi. Yazıda, Ayberk'in Victoria tarafından Marc adlı gizli servis görevlisine Temmuz 2022 itibariyle devredildiği, bu tarihten itibaren Skype üzerinden sesli ve yazılı görüşmeler gerçekleştiği savunuldu.

Yazıda, Marc’ın Türkiye sınırları dışındaki faaliyetlerinde kullanmak üzere Hamza Turhan Ayberk'i Dubai, Irak/Kerbela ve Güney Afrika'da bağlantı bulmaya yönlendirdiği ve buradaki şahıslar hakkında bilgi belge talep ettiği, Marc’ın iş karşılığında ödeme yapmak amacıyla Ayberk'e ait kripto para cüzdanına çok sayıda para gönderdiği kaydedildi.

Turhan'ın ise İsrail İstihbarat Servisi mensuplarının taleplerini karşılamak amacıyla Hakan K., Mehmet Y., Ömer B. G. ve İsmail K. isimli şahıslardan bilgi temin ettiği, Özkan Ş. ve Ercan K. isimli şahıslardan ise takip, foto-dökümante konularında yardım aldığı ifade edildi.

Tunuslu'yu tehdit olayı

Ayberk'in, Victoria’nın talimatı doğrultusunda; Tunus uyruklu Hamza K.'ya yönelik tehdit eyleminde sevgilisi Funda K.'nın kullandığı belirtilen sevk yazısında, bu kapsamda Hamza K. adına sahte instagram hesabı açıldığı, söz konusu hesaptan Funda K.'nın hesabına taciz nitelikli mesajlar gönderildiği iddia edildi. Funda K.'nın Hamza K.'dan şikayetçi olması yönünde ikna edildiği anlatılan yazıda, bunun ardından 15 Haziran 2021’de Güngören Polis Merkezi Amirliğinde tutanak tutulduğu, Ayberk'in olay esnasında Hamza K.'yı tehdit ettiği ve tehdit eylemini video kaydına alarak kaydı Victoria’ya gönderdiği tespit edildi. Soruşturmanın da bu tehdit üzerine başlatıldığı kaydedildi.

MASAK para hareketleri tespit etti

Sevk yazısında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şüpheli Hamza Turan Ayberk'in 63 adet aktif, 35 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, bunların da casusluk faaliyetleri kapsamında gerçekleştiği öne sürüldü. Yazıda, Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ'nin kayıtlarına göre yaklaşık bir milyon TL para çıkışının, 4 milyon TL para girişinin olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Yazıda, İsrail istihbarat servisi elemanı olduğu değerlendirilen Emil S. isimli şahıs tarafından şüpheliye toplamda 29 bin 491 TL para transferinin gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Ayberk'in telefonunda yapılan incelemede, İsrail istihbarat servisi tarafından kullanıldığı tespit edilen yurtdışı numaralarıyla WhatsApp ve FaceTime görüşmeleri yapıldığı, kişi listesinde de bu numaraların yer aldığı kaydedildi.

Emniyet tedbirleri krokisi çıktı

Cep telefonunun belgeler kısmında Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi'nde yapılmış mitinge ait emniyet tedbirleri kapsamında yapılmış olan kroki bilgisinin yer aldığı, bu bilginin de illegal yollarla temin edildiği öne sürüldü.

Yazıda, Ayberk'in telefonunda, yine Mohamad isimli Suriyeli şahsa ait pasaport bilgilerinin yer aldığı, şüphelinin fotoğraflar kısmında İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen eyleme ait görüntülerin bulunduğu, bu görüntülerinde İsrail istihbarat servisiyle paylaşıldığının değerlendirildiği savunuldu.

Diğer şüpheliler de eski polis ve memur

Gözaltına alınan diğer şüphelilerden 4'nün de eski polis olduğu belirlendi. Şüphelilerden Mehmet Y.'nin ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında memur olarak görev yaptığı ve özellikle şirket bazında bazı bilgilere kolayca erişiminin bulunduğu kaydedildi. Sevk yazısında, şüphelinin hesabına dosya şüphelisi Hamza Turan Ayberk'ten farklı tarihlerde toplamda 59 bin 501 TL para transferi gerçekleştiği belirtildi. Şüpheli Mehmet Y.'nin geneli polis memuru olan şüphelilerle para transferinin bulunduğu, bu transferlerinde casusluk faaliyetleri kapsamında gerçekleştiğinin değerlendirildiği savunuldu. Yazıda ayrıca Y.'ye ait kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden para transferi gerçekleştiği, bu miktarında yaklaşık 38 bin TL olduğu savunuldu.

İstihbaratçı polisin şüpheli para hareketleri

Savcılık yazısına göre polislikten istifa eden Ömer B. G.'nin birçok adli suçtan kaydı tespit edildi. Yazıda, olağan akışına uygun olamayacak şekilde 45 adet aktif, 30 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, bu hesapların casusluk faaliyetleri kapsamında kullanıldığı savunuldu. Yazıda, 2023 yılında 279 milyon 64 bin 194 TL para girişinin, hesapları arasından 9 milyon 685 bin 174 dolar para transferinin olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, şüphelinin polis memuru olduğu dönemde İstihbarat Şube'de görev yaptığı, dolayısıyla kolayca talep edilen bilgi ve belgelere ulaşabildiği belirtildi.

Şüpheli İsmail K.'nın ise ihraç polis memuru olduğu, 16 adet olağan akışa uygun olmayacak şekilde 20 adet aktif, 16 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, bu hesaplarında suçtan elde edilen menfaatlerin takibini zorlaştırmak için kullanıldığının değerlendirildiği savunuldu. Diğer şüpheli polis memuru Özkan Ş.'nin de ihraç edildiği ve birçok adli suç kaydı tespit edildi. Ayberk ile aynı otelde kaldıkları, aralarında çok sayıda para transferi olduğu belirlendi. Şüphelinin Swift alma bilgilerine göre hesabına 74 bin 47 değerinde dolar ve Euro girişinin olduğu tespit edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin takip esnasında İranlı şahısların fotoğraflarını çektiği belirtildi. Dosyanın şüphelilerinden Ercan K. da eski polis.