 Cari açık son iki yılın zirvesinde | EKONOMİ | DW | 11.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Cari açık son iki yılın zirvesinde

Cari açık Eylül'de 2,36 milyar dolar, ilk dokuz ayda ise 27,97 milyar dolar oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2019 yılının aynı döneminde fazla vermişti.

default

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Eylül'de 2,36 milyar dolar, Ocak-Eylül döneminde ise 27,97 milyar dolar oldu.

Cari işlemler hesabı 2019 yılının Eylül ayında 2,82 milyar dolar, geçen yılın ilk 9 ayında ise 8,12 milyar dolar fazla vermişti. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) bu yıl cari işlemler dengesinin 23,5 milyar dolar düzeyinde açık vermesi beklentisi dile getirilmişti.

Türkiye'de ödemeler dengesi, Mart ayında patlak veren koronavirüs salgınının da etkisiyle Nisan ayından itibaren açık vermeye başlamıştı.

Rezervler ve portföy yatırımları azaldı

Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre resmi rezervlerde Eylül'de 3,63 milyar dolar net azalma yaşandı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar olurken, portföy yatırımlarında 607 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı.

Merkez Bankası’nın açıklamasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolar net alış yaptığı belirtildi.

DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yeni ekonomi yönetiminin zor sınavı 19 Kasım'da

Türkiye'de TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişiklikler, ekonomi politikalarında bir dönüşüm umudu yarattı. Piyasa yeni ekonomi yönetiminin 19 Kasım tarihindeki ilk sınavını bekliyor.  

TÜİK: Ağustos döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 26,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ve iş gücüne katılım oranı ise düştü.  

Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasını kabul ederek yerine eski kalkınma bakanı Lütfi Elvan'ı atadı.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Berat Albayrak'ın ekonomi karnesi  

Benzer içerik

Türkei | türkischer Zentralbankpräsident Naci Agbal

Yeni ekonomi yönetiminin zor sınavı 19 Kasım'da 10.11.2020

Türkiye'de TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişiklikler, ekonomi politikalarında bir dönüşüm umudu yarattı. Piyasa yeni ekonomi yönetiminin 19 Kasım tarihindeki ilk sınavını bekliyor.

Türkei Finanzminister Berat Albayrak Rütritt

Berat Albayrak’ın ekonomi karnesi: Veriler ne diyor? 09.11.2020

Berat Albayrak, Temmuz 2018’den beri Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstleniyordu. Peki bu dönemde ekonomik göstergeler nasıl bir değişim sergiledi? Albayrak'ın ekonomi politikalarını inceledik.

Türkei | Straßenszene aus der Stadt Ordu am Schwarzen Meer

TÜİK: Ağustos döneminde işsizlik de istihdam da azaldı 10.11.2020

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 26,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ve iş gücüne katılım oranı ise düştü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Lütfi Elvan (Getty Images/AFP/P. Singh)

Elvan göreve başladı

Berat Albayrak'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  