Caretta caretta ölümleri bağlantılı iki otele soruşturma

Antalya sahilindeki deniz kaplumbağalarının yuvaları üzerine konulan yürüme bantları nedeniyle yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki otel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hakkında soruşturma başlatılan iki otel olan Port Nature Luxury Resort Hotel ile Orange County Resort Hotel’in sezon başında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince sunulan deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim aldığı, konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.

2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre, caretta caretta ölümlerine neden olduğu ileri sürülen iki otele yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmesi söz konusu olabilecek.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (UICN) raporuna göre, nesli tehlike altındaki türlerden sayılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz'de de Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor. Türkiye'de ise yıllık 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu Antalya'daki Belek sahili olarak adlandırılan Kundu-Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik kumsal hem Türkiye hem de Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olarak niteleniyor.

Kundu'dan başlayıp doğuya doğru Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizyaka kumsallarından oluşan 30 kilometrelik alanda Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması gibi faaliyetleri yürütüyor.

İki yuvanın otellerin yürüme bandı altında kaldığı iddia edildi

Belek kumsalı olarak anılan bölgenin Boğazkent mevkiinde önceki gün EKAD üyeleri, iki ayrı otelde, kumsal üzerine konulan ahşap yürüme bantlarının altında iki yuva kaldığının belirlendiği duyurdu. Otellerden birinin yuva üzerine konulan ahşap yürüme bandının altında yaklaşık 62 yavru deniz kaplumbağasının sıkışarak öldüğünü, ikinci bir otelin yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 yavru deniz kaplumbağasının ise son anda kurtarıldığı haber verildi.

62 caretta caretta olduğu tahmin ediliyor

Soruşturma başlatıldı

Yavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından 3 ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlattığını açıkladı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde.

Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu. 2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor. DKMP'nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde.

Yuvaların işaretlemeleri sökülüyor

EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbalot, hem Çevre ve Şehircilik hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan ikişer kişilik ekiplerle savcılık soruşturması kapsamında da emniyetten görevlilerin gelerek her iki otelde inceleme yaparak rapor tuttuğunu açıkladı.

Yuvaya yönelik işaretlemelerin kafes veya ahşap çubukla bütün yuvalara yapıldığını vurgulayan Dr. Canbolat, bazı bölgelerde ise turistler, çocuklar veya işletme çalışanlarınca işaret çubuklarının yerlerinden çıkartıldığı veya kafeslerin yerlerinin bilerek ya da bilmeyerek değiştirildiğini söyledi. Dr.Canbolat, bu yıl bölgede 3 binin üzerinde yuva oluştuğu ve 30 günde 30 kilometrelik sahilde hepsini her gün kontrol etmenin imkansız olduğunu kaydetti.

Yavru kaplumbağaların ölümüne neden oldukları iddia edilen otellerden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

DHA/ETO,JD

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