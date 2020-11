+++ Canlı Anlatım: Trump'tan seçimlerde usulsüzlük iddiası

TSİ 11.45 Biden Maine eyaletinde kazandı

Haber ajansı Associated Press'in sayılan ilk oylar ve seçmenlere yaptığı ankete göre Demokratların adayı Joe Biden Maine eyaletinde kazandı. Biden’ın bu eyalette seçimi kazanması bekleniyordu.

TSİ 10.53 Arizona'da zafer Biden'ın oldu

ABD medyası, Arizona eyaletinde Demokratların adayı Joe Biden'ın seçimi kazandığını duyurdu. Biden, böylelikle 11 seçici kurul delegesi daha kazandı. Dört yıl önceki seçimlerde, bu eyaleti Donald Trump kazanmıştı.

TSİ 10.30 Trump: Seçimleri kazandık

Seçim sonuçları kesinleşmeden kamaraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, "Açıkça bu seçimleri kazandık" dedi. Bu gece aldıkları seçim sonuçlarının harika olduğunu belirten Trump, beklemedikleri eyaletler olan Florida, Ohio, Teksas'ta bile kazandıklarını söyledi. Seçimlerde "ciddi usulsüzlük" yapıldığını savunan Trump, kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini ve gerekirse seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götüreceklerini ifade etti.

TSİ 10.00 Ülke genelinde oy verme işlemleri sona erdi

ABD'de oyların sayımı sürerken, bütün seçim merkezlerinde oy verme işlemleri TSİ 09.00'da sona erdi. Son olarak Alaska'ya bağlı Aleut Adalarında sandıklar kapandı. Öncesinde de Alaska, Hawaii ve ülkenin batı kıyılarında oy verme işlemleri sona ermişti. ABD'deki bölgelerin farklı zaman dilimlerinde olması nedeniyle sandıklar da farklı saatlerde kapanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok seçmen oyunu mektupla kullanmış veya seçim merkezlerinde önceden oyunu vermişti.

TSİ 09.37 Nebraska'da Trump dört delege kazandı

Fox News televizyonu Nebraska eyaletinde Başkan Donald Trump'ın dört, Demokratların adayı Joe Biden'ın ise bir seçici kurul delegesi kazandığını duyurdu.

TSİ 09.36 Şimdiye kadar Biden 224, Trump 213 delege kazandı

Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki Beyaz Saray yarışını kimin önde tamamlayacağı henüz açıklığa kavuşmadı. ABD medyasının tahminlerine göre, Trump aralarında Florida ve Teksas gibi kilit eyaletlerin de bulunduğu 23 eyalette seçimleri önde tamamlayara 213 seçici kurul delegesi kazandı. Demokratların adayı Biden ise aralarında New York ve Kaliforniya'nın bulunduğu 18 eyalette seçimleri kazandı. Biden'in elde ettiği delege sayısı ise 224 oldu. Alaska, Arizona, Georgio, Maine, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin henüz sonuçların belli olmadığı eyaletler.

TSİ 09.12 Trump Teksas'ta kazandı

Başkan Donald Trump, başkanlık seçimlerinde önem taşıyan eyaletlerden Teksas'ta seçimi kazandı. Haber ajansı Associated Press'in sayılan ilk oylar ve seçmenlere yaptığı ankete göre Trump Teksas'ta 38 seçici kurul üyesi kazanmış oldu. Trump'ın Teksas'ta seçimi kazanması bekleniyordu.

TSİ 08.58 Biden: Sonucun ne olacağı konusunda iyimserim

Demokratların adayı Joe Biden, kilit eyaletlerden olan Florida'yı kaybetmiş olmasına rağmen seçimi kazanacağına inandığını söyledi. Delaware eyaletinin Wilmington kentinde yaptığı konuşmada, "Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyorum" dedi. Seçmenlerine "Kazanacağımıza güvenin" diye seslenen Biden, sabırlı olma çağrısında bulundu. Başkan Donald Trump ile kendisi arasındaki yarışın sonucunun belirlenmesinin biraz zaman alacağını belirten Biden, her oy sayılana kadar seçimin sona ermeyeceğine işaret etti. Biden, "Ben veya Donald Trump, kimin seçimi kazandığını henüz söyleyemez. Bu Amerikan vatandaşlarının kararıdır. Ama sonuçların ne olacağı konusunda iyimserim" dedi.

TSİ 08.50 Trump: Seçimi çalmaya çalışıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımı devam ederken Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demokratları "seçimi çalmakla" suçladı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyüğüz ama onlar seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Sandıkların kapanmasının ardından oy vermek mümkün değil!" ifadelerini kullandı. Twitter ise Trump'ın mesajıyla ilgili olarak "yanıltıcı" uyarısında bulundu.

TSİ 08.40 Trump Florida'yı kazandı

Beyaz Saray için yapılan mücadelede ABD Başkanı Donald Trump, kilit eyaletler arasında bulunan Florida'da rakibi Demokratların adayı Joe Biden'ı geride bırakarak 29 seçiciler kurulu üyesi kazandı. Trump, kilit eyaletlerden Ohio'ya da kazandı.

TSİ 08.30 Iowa'yı Trump kazandı

Haber ajansı Associated Presse (AP) sayılan ilk oyların ve seçmenlere yaptığı anketin sonuçlarına göre Iowa eyaletinde Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump seçimi önde tamamlayarak, altı seçici kurul üyesi daha kazandı. Iowa seçimin sonucunu belirleyecek "Swing States" adı verilen eyaletler arasında bulunuyor.

TSİ 08.24 Minnesota'da Biden önde

Haber ajansı Associated Presse (AP) sayılan ilk oyların ve seçmenlere yaptığı anketin sonuçlarına göre Minnesota'yı Demokratların adayı Joe Biden'ın Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önünde olduğunu duyurdu. Minnesota seçimin sonucunun belirlenmesinde önem taşıyan "Swing States" (Sallanan Eyalet) arasında bulunuyor.

TSİ 07.05 - Biden delege sayısını 209'a yükseltti

ABD başkanlık yarışında AP'nin tahminlerine göre Washington (12), Oregon (7) ve Kaliforniya (55), New Hampshire (4) eyaletlerini Joe Biden, Idaho (4) ve Utah (6) eyaletlerini ise Donald Trump kazandı. Böylece Biden'ın delege sayısı 209'a Trump'ın delege sayısı 118'e yükseldi.

Adayların tahminlere göre kazandığı eyaletler şöyle:

Biden: Washington (12), Oregon (7), Kaliforniya (55), New Hampshire (4), New York (29), Maryland (10), New Jersey (14), Illinois (20), Vermont (3), Virginia (13), New Mexico (5), Colorado (9) Connecticut (7), Massachussets (11), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C. (3)

Trump: Kuzey Dakota (3), Güney Dakota (3), Nebraska (3), Wyoming (3), Indiana (11), Batı Virginia (5), Kentucky (8), Arkansas (6), Güney Carolina (9), Oklahoma (7), Mississippi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Louisiana (8), Kansas (6), Utah (6), Missouri (10)

Florida'daki Trump taraftarları

TSİ 06.35 - Trump Missouri'yi de kazandı

ABD Başkanı Donald Trump Missouri eyaletini de tahminlere göre kazandı. Böylece 10 seçici kurul delegesini daha kazanarak toplam delege sayısını 108'e yükseltti. Trump Teksas ve Florida eyaletlerinde de yarışı önde götürüyor. İki eyaletin toplam 67 seçici kurul delegesi bulunuyor. Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ise şimdiye kadar 131 delege kazanmayı başarabildi. Biden 2016 yılı başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazandığı eyaletlerden herhangi birini geri alabilmiş gibi gözükmüyor.

Marjorie Taylor Greene

TSİ 06.20 - QAnon taraftarı Greene ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi

Cumhuriyetçi Parti adayı Marjorie Taylor Greene, Georgia eyaletinden ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi. 46 yaşındaki Greene, QAnon taraftarı olarak biliniyor. QAnon teorisi, dünya çapında organize olmuş pedofili ve satanist bir grubun çocukları kaçırma şebekesi oluşturduğunu ileri sürüyor. Teori, Demokrat Partili siyasetçilerin çocukların kanından elde edilen hormonlarla kendilerini tedavi ettirdiğine ve ABD devleti içinde Trump'ı devirmek için komplo kurulduğunu savunuyor. Greene seçim kampanyasını "Amerika'yı kurtar, sosyalizmi durdur" sloganıyla yürütmüş, tüfekle nişan aldığı videolar paylaşmıştı.

Sarah McBride

TSİ 06.05 - McBride ABD tarihinin ilk trans eyalet senatörü oldu

Delaware'deki yarışı kazanan Demokrat Partili Sarah McBride, ABD'de bir eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu.

TSİ 06.00 - Kansas Trump'ın

ABD Başkanı Donald Trump tahminlere göre Kansas eyaletini almayı başardı ve seçici kurul delege sayısını 98'e yükseltti.

TSİ 05.20 - Tahminlere göre hangi aday hangi eyaletleri kazandı?

Trump: Kuzey Dakota (3), Güney Dakota (3), Nebraska (3), Wyoming (3), Indiana (11), Batı Virginia (5), Kentucky (8), Arkansas (6), Güney Carolina (9), Oklahoma (7), Mississippi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Louisiana (8)

Biden: New York (29), Maryland (10), New Jersey (14), Illinois (20), Vermont (3), Virginia (13), New Mexico (5), Colorado (9) Connecticut (7), Massachussets (11), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C. (3)

TSİ 05.00 - Yeni sonuçlar açıklandı, Biden yarışı önde götürüyor

Tahminlere göre Cumhuriyetçi Partili aday Donald Trump Wyoming, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska eyaletlerini kazanırken Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden New York ve New Mexico eyaletlerini almayı başardı. Bu sonuçlara göre Biden’ın seçici kurul delege sayısı 119’a Trump’ın ise 92’ye yükseldi.

TSİ 04.30 - Trump tahminlere göre Arkansas'ı kazandı

ABD Başkanı Trump tahminlere göre Arkansas eyaletini kazanarak seçici kurul delege sayısını 72'ye yükseltti.

TSİ 03.55 - Biden 85 Trump 66 delege sayısına ulaştı

ABD başkanlık seçimlerinde yeni açıklanan tahmini sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump Kentucky, Indiana, Batı Virginia, Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Tennessee eyaletlerini kazandı. Tahminlere göre Vermont, Virginia, Maryland, New Jersey, Illinois, Connecticut, Massachussets, Rhode Island ve Delaware eyaletlerini ise Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden kazandı. Buna göre Trump'ın kazandığı seçici kurul delege sayısı 66 olurken Biden'ın delege sayısı 85.

TSİ 03.40 - Biden Virginia'yı kazandı

Demokrat aday Joe Biden ilk gelen sonuçlardan yapılan tahmine göre Virginia eyaletini kazandı ve böylece seçici kurul delege sayısını 16'ya yükseltti. Batı Virginia, Indiana ve Kentucky eyaletlerini kazandığı tahmin edilen Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın delege sayısı ise 24.

TSİ 03.30 - Tahminlere göre Batı Virginia'yı Trump kazandı

ABD başkanlık yarışında Trump tahminlere göre Batı Virginia eyaletini de kazanmayı başardı. Beş seçici kurul delegesini daha kazanan Trump böylece sahip olduğu delege sayısını 24'e yükseltti. Vermont'u kazanan Demokrat Partili aday Joe Biden'ın delege sayısı ise henüz 3. Biden Florida'da yarışı önde götürüyor.

TSİ 03.20 - ABD medyası: Trump Indiana'yı kazandı

CNN ve NBC televizyonu tahminlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Indiana eyaletini kazandığını duyurdu. Indiana eyaletindeki 11 seçici kurul delegesini kazanan Trump böylece delege sayısını 19'a yükseltti. ABD başkanlık seçimlerinde 538 seçici kurul delegesinden 270'ini kazanan aday seçim yarışını kazanmış oluyor. Seçilen delegeler, resmi olarak Aralık ayında başkanı belirliyor.

TSİ 03.04 - Vermont'u Biden, Kentucky'yi Trump kazandı

ABD başkanlık seçimlerinde eyaletlerde hangi adayın kaç delege kazandığı belli olmaya başladı. Oyların yüzde 16'sının sayıldığı Kentucky eyaletini tahminlere göre ABD Başkanı Donald Trump kazanırken Vermont eyaletini Demokrat Partili aday Joe Biden kazandı. Buna göre Trump Kentucky'den 8 seçici kurul delegesinin, Biden ise Vermont'tan 3 delegenin sahibi oldu.

TSİ 02.40 - Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD'de sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre, Trump 225 bin 625 oy ile (Yüzde 54,23) önde

Biden'a verilen oy sayısı ise 183 bin 629 (Yüzde 44,14)

TSİ 02.00 - Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işleminin sona erdiği ilk eyaletler Indiana ve Kentucky oldu. Bu eyaletlerdeki oy verme işlemi Türkiye saatiyle 02.00’de tamamlandı.

TSİ 01.40 - Biden: Olan biten, iyiye işaret ediyor

Delaware’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden seçim sonuçlarıyla ilgili tahmin yapmaktan kaçındı. Seçim gecesi tahmin yapmayı "yüzeysel" bulduğunu belirten Biden "ümitli" olduğunu söylemekle yetindi. Biden destekçilerinden aldığı habere göre Georgia ve Florida gibi eyaletlerde gençlerin, kadınların ve yaşı yüksek siyahların seçime "ezici bir çoğunlukla katılım gösterdiğini" söyledi. Biden "Olan bitenler, beni destekleyen taban açısından iyiye işaret ediyor. Ama göreceğiz" dedi.

TSİ 01.10 - Sandık başı anketlerine göre seçmen davranışı

Anket şirketi Edison Research, oy kullanan ABD vatandaşlarıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre her 10 seçmenden 2’si koronavirüs pandemisinin, 3’ü ise ülke ekonomisinin yaptığı tercihte etkili olduğunu söyledi. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 50'si koronavirüs pandemisini kontrol altına almanın, ekonomiye zarar verse bile daha önemli olduğunu ifade etti. Yaklaşık yüzde 40'lık bir kesim ülkenin virüsü kontrol altına almak için gösterdiği çabaların “çok kötüye” gittiğini belirtti. Her 10 seçmenden 2’si gelecek nesillerin hayatının bugünkünden daha kötü, 5’i ise daha iyi olacağına inandığını söyledi. Her 10 seçmenden 7’si ise hangi adayı başkan seçtiğine eylül ayından önce karar verdiğini belirtti. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 90'ı ise bulundukları eyaletin oyları doğru sayacağına inandığını söyledi.

Her 10 kişiden 2'si, "ülkeyi birleştirebilecek" bir başkan arayışında olduğunu belirtirken her 10 kişiden 2'si de "kendi gibi insanları önemseyen" birini istiyor.

TSİ 23.50 - Sahte aramalarla ilgili FBI soruşturma başlattı

ABD’de seçim günü bazı vatandaşlara otomatik sahte aramalar (robocall) ile "evde kal" çağrısı yapıldı. Sentetik bir kadın sesi ile gönderilen mesajda "Merhaba. Bu sadece bir test aramasıdır. Evde kalma zamanı. Güvende kal, evde kal" deniliyor. ABD İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturma başlattığını açıkladı. FBI soruşturma ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. New York Başsavcısı Letitia James de aramalardan haberdar olunduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca ABD Federal İletişimler Komisyonu yetkilileri de durumdan haberdar olduklarını duyurdu.

TSİ 22.30 - Trump: Kazanmak kolaydır, kaybetmek zor

ABD Başkanı Donald Trump Virginia, Arlington'daki seçim kampanyası merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump seçimi kazanması ya da kaybetmesi halinde yapacağı konuşmayı düşünmediğini söyledi. Trump "Umarım bu ikisinden sadece birini yapmak durumunda olacağız ve biliyorsunuz kazanmak kolaydır. Kaybetmek asla kolay değildir, benim için değil" dedi. "Çok iyi hissediyorum" diyen Cumhuriyetçi aday seçim mitinglerinde sevgiyle karşılandığını belirterek "O mitinglerde sevgi vardı" dedi.

TSİ 21.30 - 100 milyondan fazla seçmen seçim gününden önce oy kullandı

ABD'de bu yıl yapılan başkanlık seçimlerinde mektupla ve erken açılan seçim merkezlerinde oy kullanan seçmen sayısında bir rekor kırıldı. Büyük oranda koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık 100 milyon kişinin bu yöntemi tercih ettiği ve düne kadar oyunu kullandığı bildiriliyor. ABD'de başkan, doğrudan halkın oyları ile değil, seçimlerde halkın oyları sonucu kazanılan delegeler üzerinden belirleniyor. Seçilen delegeler, resmi olarak Aralık ayında başkanı belirliyor. 270 delege sayısına ulaşan aday başkanlığı da garantilemiş oluyor. Trump, Beyaz Saray'da ikinci ve ABD Anayasası'na göre son dönemi için aday olurken, Biden rakibini başkanlık koltuğundan etmek amacında. Büyük coğrafi yapısı sebebiyle farklı zaman dilimlerine bölünen ülkede, oy verme işlemi Alaska Yarımadası açıklarındaki Aleut Adaları'nda, çarşamba günü TSİ 09.00'da sona erecek.

