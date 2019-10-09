 +++Canlı Anlatım - Türkiye′nin Suriye harekâtı | TÜRKİYE | DW | 10.10.2019

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TÜRKİYE

+++Canlı Anlatım - Türkiye'nin Suriye harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı kara harekâtının da başlatıldığını duyurdu. Harekâta uluslararası tepkiler sürüyor. Binlerce sivilin bölgeyi terk etmeye başladığı bildirildi.

Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (Getty Images/B. Kara)

TSİ 08.40 Siviller bölgeyi terk etmeye başladı

Reuters haber ajansı görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin başlattığı harekât sonrası binlerce sivilin kaçmaya başladığını bildirdi. Sivillerin, Telabyad'dan kitleler halinde ayrılmaya başladığı belirtiliyor. 

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rasulayn'dan da sivillerin kaçtıklarını açıkladı. SDG'nin yaptığı açıklamaya göre düzenlenen hava saldırılarında en az beş sivil  hayatını kaybetti ve çok sayıda sivil de yaralandı. 

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Flüchtlinge bei Ras al-Ain

TSİ 08.20 ABD, YPG'nin elindeki bazı IŞİD üyelerini teslim aldı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, "iki önemli IŞİD üyesinin" YPG'nin kotrolündeki kamptan çıkarılıp,teslim alındığını açıkladı. Yetkili, söz konusu iki IŞİD üyesinin Suriye'den çıkarılmak üzere güvenli bir yerde tutulduklarını belirtti. İki IŞİD üyesinin, aralarında Amerikalı gazeteci James Foley'in de bulunduğu yabancıları kaçırarak, işkence eden ve öldüren dört kişilik bir gruba dahil oldukları bilgisi verildi. 

New York Times gazetesi, ABD'nin YPG'nin elindeki çok sayıda IŞİD üyesini teslim aldığını bildirdi. Örgüt üyelerinin Irak'a götürüldüğü bilgisi verildi. 

YPG birliklerinin IŞİD'e karşı mücadelede, en az 10 bin örgüt üyesini yakaladıkları belirtiliyor. Türkiye'nin başlattığı harekât YPG güçlerinin elindeki IŞİD üyelerinin durumu konusunda endişe yaratıyor. ABD Başkanı Trump, tüm IŞİD'lilerin sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu açıklamıştı. 

Irak Al Asad Air Base US Soldaten

TSİ 08.00 Arap Birliği'nden tepki

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatmasının ardından Arap Birliği olağanüstü toplantıya çağırıldı. Toplantı çağrısı Mısır'dan yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısı en güçlü şekilde kınanmaktadır" denildi. Açıklamada Türkiye'nin operasyonu "kardeş Arap devletinin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak tanımlandı.

Arap Birliği de Cumartesi günü Türkiye gündemi ile toplanılacağını duyurdu. Dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak birlik,  Türkiye'nin operasyonunu görüşecek. Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki, toplantının Kahire'de düzenleneceğini belirtti.

TSİ 07.50 Pompeo: Türkiye'ye yeşil ışık yakmadık

Mike Pompeo

Mike Pompeo

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekâta uluslararası tepkiler sürüyor. Birliklerini kuzey bölgelerinden çekme kararı alan ve harekâta destek vermeyeceğini duyuran ABD'den de açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin birliklerini çekme kararını savundu.

Pompeo konuya yönelik PBS kanalına yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye Suriye'ye askeri harekat düzenlenmesine yönelik yeşil ışık yakmadı" dedi. Pompeo, Ankara'nın "haklı güvenlik kaygıları" olduğunu belirterek ABD başkanı Trump'ın da Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlamak için bölgeden çekme kararı aldığını ifade etti.

TSİ 05.50 Türkiye dün gece kara harekâtına başladı

Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien

Milli Savunma Bakanlığı TSİ 22.00 sıralarında kara birliklerinin harekete geçtiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gece yarısı yapılan Twitter paylaşımında, komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği duyuruldu.

DHA haber ajansı da Hatay'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoyun, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştığını bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

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