+++Canlı Anlatım: Polonya ve Danimarka tüm yabancılara sınırlarını kapıyor

TSİ 23:20 Polonya ve Danimarka tüm yabancılara sınırlarını kapıyor

Polonya ve Danimarka koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sınırlarını yabancılara kapıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, pazar gününden itibaren tüm uluslararası uçak ve tren seferlerinin durdurulacağını açıklarken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de turistlerin ve somut bir gerekçesi olmayan diğer yabancıların cumartesi öğlen 12’den itibaren ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu. Polonya’daki uygulama 10 gün geçerli olacak ancak 20 gün uzatılabilecek, Danimarka’ya giriş yasağı ise 13 Nisan’a kadar sürecek. Polonya’da ayrıca süpermarketler ve eczaneler dışında alışveriş merkezlerindeki tüm dükkanlar, bar, lokanta ve kumarhaneler kapatılacak ve 50 kişiden daha yüksek katılımın olacağı tüm etkinlikler iptal edilecek.

TSİ 22.20 Almanya’da vaka sayısı bir günde yüzde 30 arttı

Almanya’da verileri resmi olarak baz alınan Robert Koch Enstitüsü, ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısının 3062’ye çıktığını açıkladı. Perşembe günü bu sayı 2369’du. Bu, bir günde yüzde 30’luk bir artış anlamına geliyor. Enstitü, Almanya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını ise beş olarak açıkladı.

Başkent Berlin’de ise tüm bar ve meyhanelerin kapatılacağı bildiriliyor. Berliner Morgenpost adlı gazeteye konuşan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, kapama kararının ancak salı günü uygulanmaya başlayabileceğini zira Senato’nun gerekli yasal çerçeveyi ancak o tarihte oluşturmuş olabileceğini belirtti. Lokantaların ise belli mesafe kurallarına uyulması şartıyla şimdilik açık kalmasına izin verilecek.

TSİ 21.45 Sinema devi Disney tüm film çekimlerini durdurdu

Dünyanın en büyük film stüdyosu olan Walt Disney, koronavirüs salgını nedeniyle tüm film çekimlerini durdurma kararı aldı. Amerikan CNBC televizyonunun duyurduğu habere göre animasyon filmler dışındaki tüm yapımların çekimlerine ara veriliyor. 2019 yılında dünya çapında en fazla gişe hasılatı yapan 10 filmden 7’sine imza atan stüdyo, dün açıkladığı bir kararla da çizgi film klasiği “Mulan”ın canlı aksiyon versiyonu ve X-Men serisinin “New Mutants” adlı yeni halkasının vizyona giriş tarihlerini ertelediğini duyurmuştu. Disney, ayrıca dünya çapındaki 11 eğlence parkının da bu hafta sonundan itibaren mart sonuna kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.

TSİ 20.55 Paris'te Eyfel Kulesi ile Louvre Müzesi kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi, koronavirüs nedeniyle kapatıldı. Cuma akşamı saat 18.00'den itibaren geçerli olan kapatma kararının ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil. Yetkililer müze ve kuleyi ziyaret etmek için bilet alanların paralarının iade edileceğini duyurdu. Paris'teki parklar ise ziyarete açık kalacak.

TSİ 19.24 DSÖ Başkanı: Avrupa koronavirüs salgınının merkez üssü oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'a göre Avrupa, koronavirüs pandemisinin merkez üssü haline geldi. Salgının Avrupa'daki bütün ülkeler için tehdit oluşturduğunu belirten Ghebreyesus, "Koronavirüs salgınlarına maruz kalmayacağına inanan bir ülke ölümcül bir hata yapıyor" dedi.

TSİ 16.00 Pek çok ülkede koronavirüs nedeniyle okullar kapatıldı

Çin’den sonra dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan İtalya’da, İrlanda’da, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, İspanya, Romanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Slovakya ve Belçika’da okullar kapatıldı. Eğitim alanında sorumluluğun eyaletlerde olduğu Almanya’da ise Türkiye kökenlilerin de yoğun kaldığı Kuzey Ren-Vestfalya dahil yedi eyalette okulların kapatılması kararı alındı. ABD'de de en az altı eyalet iki haftalığına eğitime ara veriyor.

TSİ 15.20 Covid-19'dan ölen kişi sayısı 5 bin 43

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "pandemi" olarak derecelendirdiği koronavirüs salgınına ilişkin yeni rakamlar açıklandı. AFP haber ajansı, ülkelerin açıkladığı resmi rakamlardan yola çıkarak yaptığı araştırma sonucu, Cuma günü itibarı ile yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 43 olduğunu bildiridi. En çok ölümün, virüsün ilk görüldüğü Çin'de yaşandığı, onu İtalya ve İran'ın takip ettiği bildiriliyor. Son rakamlara göre Çin'de 3 bin 176, İtalya'da bin 16, İran'da da 514 kişi hayatını kaybetti. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı da toplamda 134 bin olarak veriliyor. Koronavirüsün şimdiye kadar 121 ülkede ortaya çıktığı belirtiliyor. Hastalığa yakalanıp da iyileşmeyi başaran kişi sayısı ise bilinmiyor.

TSİ 15.16 Kuzey Ren-Vestfalya'da da okullar kapatıldı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de gelecek haftadan itibaren okulların kapatılacağı belirtildi.

TSİ 14.05 Almanya'nın altı eyaletinde okullar kapatıldı

Almanya'nın Schleswig-Holstein, Bavyera, Berlin, Bremen, Saar ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerin salgın nedeniyle kapatılacağı açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

TSİ 14.00 Merkel Türkiye'ye gidecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelecek Salı günü Türkiye'de yapılacak Suriye konulu dörtlü zirveye katılıp katılmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde yapılacak zirveye Merkel'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılması öngörülüyor. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Merkel’in Türkiye’ye gidip gidemeyeceği konusunun belirsiz olduğunu söyledi. Zirvede İdlib, Suriye ve Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunun ele alınması hedefleniyor.

TSİ 13.30 UEFA gelecek hafta yapılacak maçları erteledi

UEFA, gelecek hafta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu. 2 Nisan'dan itibaren Bundesliga maçlarının da oynanmayacağı açıklanmıştı. Öncesinde İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Portekiz de maçlara ara verildiğini duyurmuştu. UEFA, önümüzdeki Salı günü 55 üyesi ile video üzerinden bir kriz toplantısı yapılacağını açıkladı.

TSİ 12.30 Alman Futbol Ligi maçların askıya alınmasını tavsiye etti

Alman Futbol Ligi (DFL) yönetimi 1'inci ve 2'inci futbol liglerindeki maçların gelecek Salı gününden 2 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiyesinde bulundu. Bu hafta sonunda ise maçlar planladığı gibi seyircisiz oynanacak.

Almanya'da salgın hızla yayılıyor

TSİ 12.06 Almanya'da vaka sayısı bir gün içinde yaklaşık yüzde 10 arttı

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Cuma günü koronavirüs vakası 2 bin 369 olarak belirlendi. Enstitü Başkanı Wieler, vaka sayısında bir önceki güne göre artışın yaklaşık yüzde 10 olduğuna dikkat çekti.

TSİ 10.48 Korona yüzünden Mount Everest’e çıkmak yasak

Koronavirüs salgını nedeniyle Nepal, Mount Everest’e tırmanmanın yasaklandığını duyurdu. Mart-Mayıs aylarında zirveye çıkılmasına ilşikin bütün programların ertelendiği açıklandı. Nepal Turizm Bakanı Yogesh Bhattarai, kararın önlem amacıyla alındığını söyledi. Halihazırda Nepal’da tespiti netleşmiş sadece bir koronavirüs vakası mevcut.

TSİ 11.08 Virüs Afrika'ya da yayılıyor

Kenya’nın başkenti Nairobi’de ülkedeki ilk koronavirüs vakasının ABD’den dönen bir kadında tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı vakanın tespit edilmesinin ardından ülkedeki bütün halka açık etkinlikleri iptal etti. Batı Afrika ülkeleri Gana ve Gabon’da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Etiyopya da, Japonya'dan gelen bir kişide virüs tespit edildi. Afrika ülkelerinde virüs bugüne kadar en az 15 kişiye bulaştı.

TSİ 10.24 Berlin’de okullar kapanıyor

Almanya'nın Berlin eyaletindeki okullar ve kreşlerin Pazartesiden itibaren kademeli olarak kapatılacağını açıkladı. Berlin'de toplu ulaşımın da azaltılacağı bildiriliyor.

TSİ 10.00 Bavyera eyaletinde de okullar kapatıldı

Almanya'da Saar eyaletinin ardından Bavyera eyaletinde de salgın nedeniyle okulların ve kreşlerin kapatılması kararı alındı. Alman haber ajansı dpa'nın Bavyera hükümet çevrelerinden aldığı bilgilere göre, eyalette Paskalya tatili ile birlikte 20 Nisan'a kadar okul ve kreşler kapatılacak.

TSİ 08.25: Almanya'da Saar eyaletinde okullar kapatıldı

Almanya'nın genelinde okulların kapatılmasına karar verilmedi. Ancak Saar eyaletinde gelecek hafta bütün okul ve kreşlerin kapatılacağı ve Paskalya tatili sonuna kadar da kapalı kalacağı duyuruldu. Fransa'ya komşu eyaletin Fransa'da bulunan Grand-Est bölgesinin risk taşıması nedeniyle bu kararı aldığı bildirildi. Grand-Est'ten eyalete gelenlerin önlem olarak 14 gün evde kalması istendi.

TSİ 08.24: Portekiz'de okullar kapatıldı

Portekiz'de koronavirüs nedeniyle okulların Pazartesi gününden itibaren Paskalya tatili sonuna kadar kapalı olacağı bildirildi. 30 Mart'ta başlayacak Paskalya tatili böylece iki hafta önce çekilmiş olacak. Portakiz'de 78 tespit edilmiş vaka bulunuyor.

TSİ 08.15: Hindistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 76 yaşındaki hastanın yüksek tansiyon ve astım nedeniyle tedavi gördüğü ve geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve öksürük şikayetinin başladığı kaydedildi. Yaşamını yitiren hastanın Şubat ayını Suudi Arabistan'da geçirdiği aktarıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau

TSİ 05.10: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi karantinada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, durumunun iyi olduğu belirtildi. Başbakan Trudeau'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu, ancak önlem olarak eşi ile birlikte 14 karantina altında kalacağı bildirildi.

dpa, AFP, Reuters / SSB,ETO,MK,AÜ,JD,TY

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