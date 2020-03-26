 +++Canlı Anlatım: ABD′de koronavirüs vakaları Çin′i geçti | DÜNYA | DW | 27.03.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: ABD'de koronavirüs vakaları Çin'i geçti

Dünya genelinde 500 binden fazla insana bulaşan koronavirüs salgını önlenemiyor. ABD'de enfekte olanların sayısı salgının ortaya çıktığı Çin'i geçti. Salgında günün önemli gelişmeleri...

Yoğun bakım ünitesi

Yoğun bakım ünitesi

TSİ 09.30 ABD'de koronavirüs vakaları Çin'i geçti

Koronavirüs ABD'de hızla yayılıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 82 bin 400 kişide koronavirüs tespit edildi. Böylece ABD, virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'deki vaka sayısını geride bırakarak dünyada en fazla koronavirüs vakasının kaydedildiği ülke oldu.  ABD'deki can kayıpları ise 380'den fazlası New York'ta olmak üzere bini geçti. Çin'deki vaka sayısının 81 bin 800 civarında olduğu belirtiliyor. Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen İtalya'da ise 80 bin 600 kişi enfekte oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'de sayının yüksek olmasını çok sayıda test yapılmasına bağladı.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

TSİ 08.30 THY, New York seferlerini durdurdu

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. THY, ABD'nin Chicago ve Washington şehirlerine düzenlediği seferlerine ise devam edecek.

Seferlerin durdurulmasıyla ilgili THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişikliğe gidildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada 27 Mart, saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Chicago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulduğu vurgulandı.

dpa,Reuters,DHA / TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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