+++ Canlı Anlatım: Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere çok sayıda ili vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde en az 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Eğitime dört ilde iki hafta, altı ilde de bir hafta ara verildi.

TSİ 12.10: Fransa acil yardım sağlamaya hazır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkçe attığı tweet'te, "Görülmemiş şiddetteki bir deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’den korkunç görüntüler alıyoruz. Fransa, olay yerindeki nüfusa acil yardım sağlamaya hazırdır. Kalbimiz, yaslı ailelerin yanındadır" paylaşımında bulundu.

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ie görüşerek taziyelerini ilettiğini belirten Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da "Fransa yanınızda" ifadesini kullandı.

TSİ 11.50: "Üç şehidimiz var"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef üç şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Akar, "Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık" dedi.

TSİ 11.40: Spor organizasyonlarına ara verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ülke çapında spor organizasyonlarına ara verildiğini duyurdu:

TSİ 11.25: Eğitim öğretime ara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde iki hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise bir hafta ara verildiğini açıkladı.

TSİ 11.25: Almanya Başbakanı Scholz: Almanya elbette yardım göndercek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen deprem ile ilgili haberleri endişeyle takip ediyoruz. Ölü sayısı giderek artıyor. (Ölenlerin) yakınlarıyla birlikte yas tutuyor ve enkaz altında kalanlarla birlikte endişeleniyoruz. Almanya elbette yardım gönderecek" ifadelerini kullandı.

TSİ 11.25: Petrol boru hatlarında hasar yok

Reuters'a konuşan bir enerji yetkilisi, Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattı ya da Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığını söyledi. Yetkili, her iki boru hattında da petrol akışının devam ettiğini belirtti.

TSİ 11.15: Suriye'de can kaybı artıyor

Suriye'deki Beyaz Baretliler kurtarma grubu, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının en az 120 olduğunu duyurdu.

Beyaz Baretliler, Suriye'nin İdlib vilayeti ve Halep kırsalını kapsayan bu bölgede 230'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

TSİ 11.10: Putin'den taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

TSİ 11.05: Erdoğan AFAD Başkanlığına gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.

TSİ 10.35: Almanya: Yardıma hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim, hem bu korkunç depremde hayatını kaybedenlerin aileleri hem de hâlen akrabaları, dostları ya da komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Ortaklarımızla birlikte hızlı bir şekilde yardım sağlayacağız" dedi.

TSİ 10.30: NATO'dan destek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile "tam dayanışma" gösterdiklerini ve kendisinin de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas hâlinde olduğunu belirtti.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin şu an Türkiye'ye destek göndermek için seferber olduğunu aktardı.

TSİ 10.25: "Almanya Türkiye'nin yanında"

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan "Bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma yol açan şiddetli deprem haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Almanya bu zor anlarda Türkiye'nin yanındadır" açıklamasında bulundu.

TSİ 10.10: AB kurtarma ekipleri gönderiyor

Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması'nın harekete geçirildiğini duyurdu.

AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi'nin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda" ifadesini kullandı.

TSİ 10.00: İsrail yardım gönderecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı Direktörü Ronen Levi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız liderliğinde, Türkiye'ye acil yardım göndermek için bir acil durum toplantısı gerçekleştirdik. İsrail Devleti ve Dışişleri Bakanlığı bu zor zamanlarda Türk halkına ve Türk hükümetine destek olmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Levi ayrıca, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye ekledi.

TSİ 10.00: Fuat Oktay: 284 ölü, 2 bin 323 yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 284 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Oktay, 2 bin 323 kişinin de yaralandığını duyurdu. Oktay, şu ana kadar 78 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Bunların en şiddetlisinin 6,6 büyüklüğünde olduğunu belirten Oktay, 6'dan büyük üç artçı deprem gerçekleştiğini ifade etti.

Oktay; Gaziantep'te 80, Kahramanmaraş'ta 70, Malatya'da 47, Osmaniye'de 20, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 14, Adıyaman'da 13, Adana'da 10, Kilis'te sekiz ve Hatay'da dört kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

TSİ 09.40: Zelenskiy'den başsağlığı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye halkının yanında olduklarını belirten Zelenskiy, "Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

TSİ 09.30: Emniyet'ten duyuru

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğunu açıkladı. EGM ayrıca, provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.

TSİ 09.30: Suriye'de en az 237 ölü

Suriye Sağlık Bakanlığı; Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta deprem nedeniyle en az 237 kişinin yaşamını yitirdiğini, 600'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeyse en az 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye lideri Beşar Esad'ın depremde yaşanan hasarı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirmek üzere kabinesiyle acil durum toplantısı gerçekleştirdiği açıklandı.

TSİ 09.20: Gaziantep Kalesi'nin surları yıkıldı

Depremde Gaziantep Kalesi'nin surları da yıkıldı. Gaziantep Savunma ve Kahramanlık Panoraması Müzesi olarak kullanılan kalenin taş bloklardan yapılan surlarının bir bölümü ile çevresindeki istinat duvarının yıkıldığı görüldü.

TSİ 09.15: Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için durumu acil olmayan hastaların hastanelere başvurmaması çağrısında bulundu. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da tüm Türkiye'ye kan verme çağrısında bulundu:

TSİ 08.35: Cumhurbaşkanı Erdoğan valilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile deprem sonrası durumla ilgili görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TSİ 08.30: ABD, Türkiye'ye yardıma hazırlanıyor

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) dâhil federal hükümet ortaklarına, Türkiye ve Suriye'de depremden en fazla etkilenen bölgelere yapılabilecek yardımları değerlenmedirme talimatı verdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin deprem sonrası bölgeden gelen haberler nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtildi.

TSİ 06.40: Elon Musk: Türkiye'ye Starlink gönderebiliriz

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, deprem bölgesinde yaşanan iletişim sıkıntısının giderilebilmesi için Türkiye'ye Starlink internet uydusu gönderebileceğini açıkladı.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin, Twitter'da Musk'ı etiketleyerek, "Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim sıkıntıları yaşanıyor. Starlink uydularınızla yardım etme şansınız var mı?" diye sordu. Musk, "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. SpaceX, onaylanır onaylanmaz gönderebilir" yanıtını verdi.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlandı.

TSİ 04.15: Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta Pazartesi sabaha karşı 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak açıklanırken, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Yakın illerde birçok binanın yıkıldığı, göçük altında kalan insanların olduğu kaydediliyor.

Kandilli Rasathanesi, ilk önce 7,4 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü daha sonra 7,7 olarak güncelledi. Kandilli, depremin merkezinin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sofalıcı mahallesi olduğunu ve 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,8 olarak duyurdu.

AFAD alınan ilk bilgilere göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 kişinin hayatını kaybettiğini, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te ise 440 kişinin yaralandığını kaydetti.

AFAD, depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiğini aktarırken, depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edilirken, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, Adana'da da binaların yıkılmasına neden oldu Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA/picture alliance

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu ifade etti ancak vefat edenlerin sayısıyla ilgili bir bilgi vermedi. Soylu, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini ve kendisinin de diğer bakanlarla bölgeye gideceğini söyledi. Soylu enkaz altında kalan vatandaşlar olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir" dedi.

Deprem sonrasında açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremde en az 15 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise kentte şu ana kadar 140 binanın yıkıldığının tespit edildiğini, kentte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 23 olduğunu ifade etti.

Twitter'da ise kullanıcılar enkaz altında kaldıklarına dair, adreslerini de paylaşarak tweetler paylaşıyor.

DW,DHA / DÇÜ,AÜ