Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 12 Mayıs'ta hakkında verilen 4 yıl 11 ay hapis cezası kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından siyasi parti üyeliği ve İstanbul İl Başkanlığı dahil, parti organlarındaki görevleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'ye gönderdiği yazıda "Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ... devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunun Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden bulunduğu anlaşıldığından" parti üyeliği ve parti organlarındaki görevlerinin sonlandırılarak, parti sicil kaydına işlendiği bildirildi.

Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

Kaftancıoğlu kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi geçen ay, Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamış, iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozmuştu.

12 Mayıs'ta hakkında verilen 4 yıl 11 ay hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu, geçen ay Silivri Cezaevi’ne gitmiş, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.

Yargıtay'ın hapis cezasını onamasıyla Kaftancıoğlu'na "siyasi yasak" gelmişti.

DW / SSB, JD