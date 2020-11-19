 Canan Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı | TÜRKİYE | DW | 23.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesiyle ilgili soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Türkei Istanbul | Canan Kaftancioglu umringt von Menschen vor dem Caaglayan Gericht

Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı, Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'in itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi

Sulh Ceza Hakimliği, tarafından Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Suat Özçağdaş'ın da ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğunu belirten Sulh Ceza Hakimliği, Suat Özçağdaş'ın cep telefonunda Fahrettin Altun'un evinin bahçesine ait bir adet fotoğraf bulunduğu kaydedildi.

Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" diyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Video izle 19:02

Kaftancıoğlu: Ceza davası değil, cezalandırma

Ne olmuştu?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oturduğu evin ve yanında bulunan arazinin fotoğraflarını çektiği iddiası ile "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suat Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiğini, söz konusu yerde herhangi bir yapılaşma olup olmadığının tespiti için oraya gittiğini ifade etmişti.

Bunun Altun'un avukatının şikayeti üzerine Kaftancıoğlu hakkında, "Suçu ve suçluyu övme", "Suç işlemeye tahrik" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmış, Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifadeye davet edilmişti.

Kaftancıoğlu'nun ifadesini alan savcılık, Kaftancıoğlu'nun Özçağdaş'ı soruşturmaya konu suça azmettirdiğine ilişkin delil olmadığını gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermişti. Altun'un Avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etmişti.

DHA/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezası onandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası onandı.  

Kaftancıoğlu: Ceza davası değil, cezalandırma

9 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Toplum artık bunun siyasi bir karar olduğunu görüyor" dedi. Kaftancıoğlu, yargı reform taslağı için "Dağ fare doğurdu" değerlendirmesini yaptı.  

Benzer içerik

Bülent Turan I türkischer Abgeordneter AKP

AKP'li Turan: Çakıcı hakkında gerekli soruşturma başlatıldı 19.11.2020

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. CHP, Erdoğan'ı Çakıcı konusunda tavrını ortaya koymaya çağırdı.

Türkei | Angriff auf Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu in Ankara

Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya suç duyurusu 18.11.2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında tahliye olan Çakıcı Kılıçdaroğlunu tehdit etmişti.

Türkei Istanbul | Boss der türkischen Mafia: Alaattin Cakici umringt von Polizisten

Twitter Alaattin Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi 20.11.2020

Organize suç örgütü lideri Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden mesajı Twitter tarafından silindi. Twitter, daha önce böyle bir uygulamayı ABD Başkanı Trump’ın mesajları için de yapmıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem

İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  