 Can Dündar′a saldırı davasında karar çıktı | TÜRKİYE | DW | 02.10.2018

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TÜRKİYE

Can Dündar'a saldırı davasında karar çıktı

Gazeteci Can Dündar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat Şahin 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berlin Übergabe einer Türkei-Petition an die Bundesregierung (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a düzenlenen saldırıyla ilgili davada karar çıktı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Dündar'a 6 Mayıs 2016 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenleyen Murat Şahin 10 ay hapis, 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Şahin'in "Silahlı tehdit" suçudan beraatine karar veren mahkeme, azmettiricilikle suçlanan sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı'nın da beraatine hükmetti.

Sanık Murat Şahin 6 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Adliyesi önünde Can Dündar'a silahlı saldırı düzenlemiş olay sırasında gazeteci Yağız Şenkal yaralanmıştı. Can Dündar 6 Mayıs 2016'da MİT TIR'ları davasının karar arasında adliye binası önüne çıkmış, Şahin bu sırada Dündar'ı hedef almıştı.

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve aynı gazetenin Ankara temsilcisi Gül hakkında Adana’da durdurulan MİT tırlarına dair haber ve fotoğrafların yayınlanmasıyla ilgili İstanbul’da 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 6 Mayıs 2016'da mahkeme "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı

AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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