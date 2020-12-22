 Can Dündar′a 27 yıl 6 ay hapis | TÜRKİYE | DW | 23.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis

Gazeteci Can Dündar, MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Can Dündar

Can Dündar

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davada açıklanan savcılık mütalaasında Dündar için "siyasal ve askeri casusluk" ve "örgüte üye olmamakla birliikte örgüte yardım" suçlamalarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Ekim ayındaki duruşmada mahkeme yurt dışında bulunan sanık Dündar'ın mal varlıklarına el konulması ve Dündar'ın kaçak sayılmasına karar vermişti.

Ayrıntılar geliyor...

HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dündar'ın avukatlarından "MİT Tırları" protestosu

Gazeteci Can Dündar'ın avukatları, mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmamasını gerekçe göstererek "MİT Tırları" davasının yarınki duruşmasına katılmayacaklarını açıkladı.  

Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, gazeteci Can Dündar'ın casusluk ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçlamalarından 35 yıla kadar hapsini istedi.  

Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.  

Benzer içerik

Can Dündar Deutsche Welle Global Media Forum SHIFTING POWERS

Dündar'ın avukatlarından "MİT Tırları" protestosu 22.12.2020

Gazeteci Can Dündar'ın avukatları, mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmamasını gerekçe göstererek "MİT Tırları" davasının yarınki duruşmasına katılmayacaklarını açıkladı.

Artikelbild Weltzeit 2 | 2019 | 69. Berlinale - Cinema for Peace - Dinner – Can Dündar

Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi 14.10.2020

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, gazeteci Can Dündar'ın casusluk ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçlamalarından 35 yıla kadar hapsini istedi.

Bildergalerie Prominente & Corona-Infektion | Cem Özdemir, Die Grünen

Cem Özdemir'den Can Dündar için soru önergesi 06.10.2020

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'de mal varlığına el konulması tehlikesi ile karşı karşıya olan gazeteci Can Dündar için federal hükümete soru önergesi verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Demirtaş’ın yargılanması: Bugüne kadar neler yaşandı?

AİHM Büyük Dairesi HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'ın tutukluluğunun "siyasi gerekçelere dayandığını belirterek, derhal serbest bırakılmalı" dedi. Demirtaş'ın yargı sürecinde yaşananları derledik.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  