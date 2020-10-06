Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, yurt dışında bulunan sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına ve kaçak sayılmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir önceki duruşmada, hakkında kırmızı bülten ile iade talebi bulunan Dündar'la ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a maddesi gereğince, "15 gün içerisinde mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelmediği, teslim olmadığı taktirde 'kaçak' olduğuna dair karar verileceğini" belirterek, gazete vasıtasıyla ve ikametinin kapısına asılmak suretiyle ilan yapılmasına" karar vermişti.

Mahkeme bugünkü duruşmada, ilanın 19 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayımlandığı, ilan metninin de 21 Eylül'de sanığın Mernis'te kayıtlı ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu tarihlerden itibaren 15 günlük sürenin dolduğunun anlaşıldığını kaydederek Can Dündar'ın, "kaçak" sayılmasına hükmetti.

Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere "CMK 247. ve 248. maddeleri uyarınca orantılı olarak el konulmasına" karar veren heyet, "sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Dikmen Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ana taşınmaz ve Üsküdar Çengelköy Mahallesi'ndeki ana taşınmazlara CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulmasına" karar verdi.

TMSF kayyum olarak atandı

Sanığın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasını karara bağlayan heyet, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara da yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarı dikkate alınarak söz konusu malların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasını kararlaştırdı.

Dündar'dan ilk tepki

Gazeteci Can Dündar, kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanın asıl 'ev'i yurdudur. Biz 82 milyon yurttaş, asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzereyiz. Şu anda her evden daha önemli bu..." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesi ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Yurt dışına gittiği belirlenen ve duruşmalara katılmayan Can Dündar hakkında 2 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilmişti.

Dündar hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan verilen hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılama süreci yeniden başlamıştı.

Video izle 03:36 Paylaş Can Dündar için kaçak sayılma süreci hukuka uygun mu? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3ih3s Can Dündar hakkındaki karar hukuka uygun mu?

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe