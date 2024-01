Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla cezaevinde bulunan Atalay'ın, milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın okunmasını gündeme getirildi. Bozdağ tarafından, bazı muhalefet milletvekillerinin yoğun tepkisi altında okunan kararla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşmüş oldu.

Yaşananları değerlendiren, Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, müvekkilinin milletvekilliğini düşüren kararın "yok hükmünde" olduğunu dile getirdi. "Bu kararın okunmasının hukukla hiçbir bağı yok. Can Atalay açısından hiçbir şey değişmemiştir. Can Atalay 100 bini aşkın oyla seçilmiş bir vekildir" diyen Özen, "Hatay halkı kendisine bu sorumluluğu yükledi, ister Meclis'te karar okunsun vekilliğini düşürdük desinler isterlerse 'Anayasa Mahkemesi kararına uymuyoruz' desinler. Can Atalay açısından değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Meclis'i suça ortak ettiler"

Söz konusu karar ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirten Özen, "Mecliste kararın okunması üzerine bunun da bir ihlal olduğu ve iptali için yeniden bir başvuru yapacağız. Ondan sonraki sürece birlikte göreceğiz. Ortada hukuki tartışma yok. Türkiye de anayasal düzen fiilen askıya alınmış durumda. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bir takım insanlar var ve sahip oldukları kamu gücünü kullanarak bunu yapıyorlar. 'Suç işliyorlar' derken bunu slogan atmak için söylemiyoruz. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyeleri bugüne kadar suç işlediler, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri de suç işledi. Şimdi ise Meclisi de bu suçu ortak ettiler" ifadelerini kullandı.

Can Atalay için her şey bitti mi?

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından gözler bundan sonraki sürece çevrildi. TBMM Genel Kurulu'nda Atalay'a ilişkin mahkûmiyet hükmünün okunarak vekilliğinin düşürülmesi bir son niteliğinde değil. Çünkü Can Atalay'a ilişkin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış iki ayrı başvuru bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi, bu başvurulara ilişkin yeni ihlal kararı vermesi ve bu kararın da uygulanması halinde Atalay'a ilişkin TBMM yolu yeniden açılacak. Bunun için ihlal kararına dair TBMM Başkanlık yazısının Genel Kurul'da okunması yeterli olacak. Bu durumda Atalay yeniden milletvekilliği sıfatı kazanacak.

Gergerlioğlu’nun da vekilliği düşürülmüştü

Benzer süreç, dönemin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda yaşanmıştı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nu "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış, ve bu karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Mahkûmiyet hükmünün TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla da Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Gergerlioğlu, bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi, 2021 yılında hak ihlali kararı verince Gergerlioğlu tahliye edilmiş ve buna ilişkin AYM kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu TBMM'ye milletvekili olarak geri dönmüştü.

DHA,DW / ET,AU,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?