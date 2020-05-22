Cami hoparlöründen marş krizi: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır" yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada partisinin İzmir'de minarelerden marş çalınmasına ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekti.

"İzmir İl Başkanımız cami minaresinden marş çalınmasını kınadı, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız basın toplantısı düzenledi, provokasyona dikkat çekerek faillerin bulunmasını istedi. Parti yönetimimiz yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi" dedi. Kılıçdaroğlu kendisinin de "İbadet yerleri kutsalımız" açıklaması yaptığını hatırlattı.

"Alçaklık"

Erdoğan’ın tüm bunlara karşın CHP’yi suçlamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden "dombra" çalınmasını da kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan bugün partisinin il başkanlarıyla videokonferans aracılığıyla yaptığı toplantıda İzmir’de cami minarelerinden Çav Bella marşı dinletilmesiyle ilgili olarak ana muhalefet partisine yüklenmişti.

"Ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya, morale en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk, fitne, fesat peşinde koşuyor" diyen Erdoğan "İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu bu açıklamadan kısa süre önce ise Twitter hesabından "İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz" demişti.

Eski CHP yöneticisi Banu Özdemir tutuklandı

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir bugün tutuklandı.

Banu Özdemir

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özdemir çıkarıldığı mahkeme tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından tutuklandı.

Özdemir, ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Özdemir dün gözaltına alınmıştı.

DW / BD, EC

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